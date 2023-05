Bitcoin Kurs Prognose: BTC erholt sich langsam während Wall Street Memes (WSM) am ersten Tag 250.000 Dollar erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Freitag sehen die Zahlen am Kryptomarkt erstmals seit Tagen wieder etwas freundlicher aus. Der Bitcoin legt um 1,12 % zu und liegt damit genau beim Durchschnitt des restlichen Kryptomarkts, der ebenfalls um 1,12 % auf 1,12 Billionen Dollar anwächst. Damit kommt die 27.000 Dollar Marke wieder in Reichweite für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Inzwischen sorgt Wall Street Memes ($WSM) mit seinem Raketenstart für viel Aufsehen.

Nachdem der Bitcoin im Laufe der Woche auch immer wieder den Anschein gemacht hat, als würde auch die 26.000 Dollar Marke fallen, kommt es am heutigen Handelstag zur Erholung. Der BTC-Kurs steigt um mehr als 1 % und damit liegt der Preis für einen Bitcoin aktuell bei 26.782 Dollar und damit schon wieder deutlich näher an der 27.000 Dollar Marke.

Das kommt auch keinen Augenblick zu früh, da sich der Kryptomarkt am wochenende tendenziell eher rückläufig entwickelt und auch leichte Verluste am Samstag und am Sonntag schon ausgereicht hätten, um den BTC gefährlich nahe an die 25.000 Dollar Grenze zu bringen.

Während der Kurs in den letzten Tagen und Woche gelitten hat, werden die Wallets, die Bitcoin enthalten, laut Daten von Glassnode immer mehr, was natürlich ein Zeichen dafür ist, dass die Massenadaption immer weiter voranschreitet. Auch wenn mehr Bitcoin-Wallets nicht zwangsläufig für einen höheren Kurs sprechen müssen und auch einige wenige Wale den Preis nach oben treiben können, zeigt das Diagramm dennoch den Zusammenhang, dass damit auch mittelfristig der BTC-Preis wieder ansteigen dürfte.

Die aktuellen Bedingungen sind eben alles Andere als ideal, um neue Höchststände beim Bitcoin zu erreichen, aber im Hintergrund passiert dennoch viel, das nach der Krise für einen deutlichen Anstieg beim Bitcoin spricht.

Durch die Erholung heute ist der Kurs wieder über den EMA100 geklettert, der aktuell bei 26.384 Dollar liegt und in den letzten Tagen immer wieder unterschritten wurde. Wichtig wäre, dass dieser Indikator zumindest nicht nachhaltig deutlich unterschritten wird. Für einen weiteren Anstieg müsste erst der EMA50 bei 27.409 Dollar überschritten werden, der sich seit Wochen als starker Widerstand zeigt.

Gelingt ein Anstieg zurück über diese Linie, könnte dabei genug bullische Stimmung aufkommen, um den Preis auch über den Widerstand bei 29.000 Dollar zu pushen, im besten Fall bis zurück an die 30.000 Dollar Marke. Vor der nächsten Woche ist aber eher nicht damit zu rechnen, dass der EMA50 überschritten werden kann, am Samstag und am Sonntag dürfte es sich eher schon als schwierig erweisen, den EMA100 nicht nochmal zu unterschreiten.

Während der Bitcoin sich zwar erholt, aber dabei nur kleine Schritte macht und die Tage der großen Kurssprünge erstmal vorüber sind, sorgt der neue Meme-Coin Wall Street Memes ($WSM) für extrem viel Aufsehen, da hier gleich am ersten Tag 250.000 Dollar in wenigen Stunden im Presale umgesetzt wurden.

Wall Street Memes (WSM) der nächste Dogecoin?

Meme-Coins sind nach wie vor für ihre hohen Gewinne innerhalb kürzester Zeit bekannt. Zwar sind die Token höchst spekulativ und neben vielen Gewinnern gibt es natürlich auch immer einige Verlierer, aber es gibt dennoch ein paar Anzeichen, an denen man sich orientieren kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Coin erfolgreich werden könnte oder nicht. Das wichtigste Merkmal ist hier die Community in den sozialen Medien.

Hier kann Wall Street Memes ($WSM) auf ganzer Linie überzeugen. Der Twitter-Account hat weit mehr als 200.000 Follower, die Instagram-Profile haben ähnlich viele Anhänger – gesamt kommen die Social Media Accounts hinter dem Wall Street Memes-Token auf mehr als eine Million Follower. Damit dürfte nicht nur gewährleistet sein, dass der Token-Preis nach dem Handelsstart an den Exchanges deutlich ansteigen könnte, auch die größten Kryptobörsen wie Binance können den $WSM dadurch nicht ignorieren, was ein Listing sehr wahrscheinlich macht.

Wer sich den $WSM-Token noch zum günstigsten Vorverkaufspreis sichern möchte, der sollte sich beeilen. Mehr als die Hälfte der Token, die für die erste Phase des Presales bestimmt sind, sind wenige Stunden nach dem Verkaufsstart schon vergriffen. Damit dürfte morgen schon die nächste Stufe erreicht werden, in der der Preis bereits ansteigt. In mehreren Phasen wird der Vorverkaufspreis noch mehrmals angehoben, woraus sich bis zum Listing an den Exchanges schon ein hoher Buchgewinn ergibt.

