Bitcoin Kurs Prognose: Korrektur gekauft, Narrativ bleibt intakt - das droht nächste Woche

In den letzten 24 Stunden konnte sich der Bitcoin Kurs vom Verlaufstief um mehr als 3 % erholen. Passend zum Start in die neue Handelswoche könnte das Sentiment wieder positiver werden. Aktuell steht der Bitcoin Kurs in den letzten 24 Stunden rund 1 % im Plus, während der breite Markt nur um rund 0,5 % zulegen konnte. Damit verzeichnen Bitcoin und Ethereum immer noch eine deutliche Outperformance zum breiten Markt. Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs heute? Welche Chancen gibt es für Händler?

Bitcoin Kurs heute: Breite Handelsspanne, Widerstand bei 28.000 $

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 27.400 und 28.245 $ gehandelt. Damit steigt die Marktkapitalisierung wieder auf über 535 Milliarden $. Der Abschlag vom ATH beläuft sich nun noch auf rund 60 %. Der Bitcoin konnte in der letzten Woche um 3 % zulegen und stieg im letzten Monat um 16 %. Die Konsolidierung erfolgt aktuell auf hohem Niveau, rund um die 28.000 $. Die breite Handelsspanne in den letzten 24 Stunden folgte auf die deutliche Korrektur zum Ende der letzten Woche, bei welcher der Bitcoin Kurs zwischenzeitlich von über 28.750 $ auf rund 27.500 $ fiel. Dennoch konnte man bei einem kürzlichen Test der 28.000 $ diese nicht nachhaltig überwinden. In den letzten Stunden hielt sich der Kurs vornehmlich unter diesem Level.

Sollten die 28.000 $ nachhaltig überwunden werden, müssen Trader das Kursniveau von 28.500 $ anvisieren. Eine nachhaltige Überwindung dieser Kurszone dürfte einen schnellen Pump über 30.000 $ bedingen.

Banken-Krise bleibt relevant: Narrativ für Bitcoin wird geschrieben

Die jüngsten Zusammenbrüche einflussreicher Banken wie der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse haben das Vertrauen in traditionelle Banken stark erschüttert. Aus diesem Grund wird Bitcoin als Hedge gegen das Risiko von weiteren Problemen im Bankensektor immer attraktiver. Dabei firmiert Bitcoin zunehmend als sicherer Hafen. Die eigentlich risikoaffinen Kryptos werden mitunter Fiat-Währungen vorgezogen. Da die Fed ihre Geldpolitik trotz immanenter Probleme noch nicht mit Zinsanpassungen lockert, sondern dem Markt vornehmlich durch andere Instrumente Liquidität. zuführt, könnte das Rezessionsrisiko wieder deutlich ansteigen. Dies würde wahrscheinlich den Aktienmarkt belasten, während Kryptos – insbesondere BTC – als Gewinner fungieren könnte. Spannend wäre dies insbesondere aus der fundamentalen Erkenntnis, dass der Bitcoin dann auch ohne eine Lockerung der Geldpolitik als attraktives Asset wahrgenommen wird.

On-Chain-Daten bleiben bullisch: Kommt jetzt der massive Krypto Bull-Run 2023?

Ein genauerer Blick auf diverse On-Chain-Daten zeigt eine fortschreitende Adoption. Denn nicht nur die täglichen Transaktionen, die Non-Zero-Adressen oder die Hashrate offenbaren das bullische Potenzial von Bitcoin. Im Jahr 2023 konnten sich Kryptowährungen nicht nur kurstechnisch erholen, sondern auch eine fundamental positive Entwicklung verzeichnen.

Natürlich sind derartige Anzeichen für die Vorhersage eines Krypto Bull-Runs in 2023 zu früh. Gemeinsam mit der Bankenkrise, dem neuen Narrativ oder auch dem Bitcoin Halving in 2024 stehen die Chancen dennoch gut, dass der Bitcoin eine erfolgreiche Entwicklung verzeichnet.

Krypto-Trader sieht volatile Handelswoche: 1 $ oder 30.000 $?

Derweil bleibt ein Blick in die neue Handelswoche ungewiss. Zweifelsfrei dürften Marktteilnehmer überwiegend auf die Bankenkrise schauen und sich den Auswirkungen auf den Bitcoin widmen. Doch auch die SEC trieb in der vergangenen Woche ihre Bemühungen voran, den Kryptomarkt weiter zu regulieren – Coinbase wurde u.a. ins Auge gefasst.

Next week will be a mad one again



Prepare yourself for #Bitcoin to break $30,000 or drop to $1



Its going to be fun — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) March 26, 2023

Überspitzt sieht @MartiniGuyYT zwei Szenarien – fällt BTC auf 1 $ oder erreicht der Kurs schon 30.000 $? Doch natürlich dürfte es so volatil dann auch nicht werden. Zweifelsfrei konnte die zunehmende Erholung in den letzten Stunden das bullische Szenario wahrscheinlicher machen. Mit einer weiterhin hohen Volatilität dürfte der Bitcoin so einiges an Chancen bieten – sowohl für kurzfristige Händler als auch langfristige Investoren.

