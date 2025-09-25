Bitcoin Kurs Prognose: Momentum dreht auf die Verkaufsseite!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto-Anleger müssen derzeit Geduld mitbringen. Der September macht seinem Ruf als saisonal schwächster Monat bei Bitcoin alle Ehre und jeder Erholungsversuch, von Bitcoin aus der aktuellen Korrektur auszubrechen, wird praktisch sofort abgewürgt. Das Allzeithoch vom 14. August bei 124.457,12 US-Dollar liegt mittlerweile wieder mehr als 10 Prozent entfernt und auch mit einem heutigen Tagesverlust von 1,6 Prozent nähert sich der Bitcoin-Kurs wieder dem Tiefpunkt der Korrektur bei 107.270 US-Dollar an. Dabei hat jetzt das Momentum in Bitcoin gedreht, was ein deutliches Gefahrenzeichen ist.

(Der Kurs von Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden über 1,6 Prozent verloren – Quelle: coinmarketcap.com)

Schrillen jetzt die Alarmglocken bei Bitcoin?

Abgesehen von der saisonalen Schwäche im September, kommt der Abverkauf von Bitcoin relativ überraschend. Immerhin sind die fundamentalen Daten und die Nachrichtenlage hervorragend. Eine große Rolle spielen aber Hebelprodukte. In den letzten 4 Tagen wurden fast 2,5 Mrd. US-Dollar an gehebelten Bitcoin-Positionen liquidiert.

(In den letzten Tagen wurden eine Menge Long-Positionen liquidiert – Quelle: coinglass.com)

Die Liquidierung der gehebelten Long-Positionen schafft natürlich eine Menge Verkaufsdruck. Dieser macht sich auch im Chart der größten und ältesten Kryptowährung bemerkbar. Dort ist der Kurs von Bitcoin nämlich unter den EMA 20 und den EMA 50 gefallen. Beide sind wichtige gleitende Durchschnitte in der technischen Analyse, die als starke Unterstützungslinien gelten.

Dass Bitcoin durch diese beiden Marken ohne weiteres gebrochen ist, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Die nächste bedeutende Supportzone liegt allerdings nicht mehr weit entfernt. Die alten Allzeithochs bilden zwischen 107.000 und 110.000 US-Dollar einen starken Unterstützungsbereich. Zudem wird dieser auf der Unterseite noch vom EMA 200 bekräftigt.

(Der Kurs von Bitcoin befindet sich relativ knapp oberhalb einer wichtigen Supportzone – Quelle: Tradingview.com)

Sollte die genannte Supportzone halten, hat der Kurs von Bitcoin wieder gute Chancen nach oben zu laufen. Negativ ist auf der anderen Seite jedoch, dass der Momentumindikator von Tradingview in den Verkaufsbereich gedreht hat, was zeigt, dass das Momentum derzeit eher auf der Short-Seite zu finden ist. Es kann also durchaus sein, dass Bitcoin in die Supportzone fällt und erst am unteren Rand eine Umkehr hinlegt.

Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs von Bitcoin in den nächsten Wochen wieder stark zu steigen beginnt. Immerhin beginnt in 6 Tagen der saisonal starke Oktober beginnt, der von Analysten und Anlegern häufig auf Uptober genannt wird. Abgesehen davon sind sich so gut wie alle Analysten einig, dass Bitcoin in den nächsten Monaten und Jahren noch stark ansteigen wird. Die aktuelle Korrektur könnte also ein erneuter Einstiegszeitpunkt für Anleger sein. Zumal in wenigen Wochen die neue Bitcoin-Layer-2 von Bitcoin Hyper gelauncht wird.

Das ist das Potenzial von Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ist eine neue Layer-2-Lösung. Das wirklich besondere an dem Projekt ist jedoch, dass es keine weitere Layer-2-Lösung für die Ethereum- oder Solana-Blockchain darstellt, sondern die weltweit erste Bitcoin-Layer-2 ist! Damit könnte sie die Bitcoin-Blockchain bei Transaktionen stark unterstützen, die dadurch deutlich effizienter abgewickelt werden.

Zudem eröffnet sie Anlegern die Nutzung von dApps mit Bitcoin, wodurch diese dezentrale Krypto-Börsen nutzen und Bitcoin staken können! Abgesehen von diesen unglaublichen Vorteilen können Anleger auch vom Handelsstart des zu Bitcoin Hyper gehörenden $HYPER-Tokens profitieren.

(Bitcoin Hyper eröffnet Anlegern endlich die Nutzung von dApps mit Bitcoin – Quelle: bitcoinhyper.com)

$HYPER könnte für Anleger derzeit einer der interessantesten Token auf dem gesamten Kryptomarkt sein. Der Coin befindet sich aktuell zwar im ICO, erzielt dort aber schon unglaubliche Zuflüsse, weshalb die Vorverkaufssumme bereits auf über 18,17 Mio. US-Dollar angestiegen ist. Laut Analysten könnte $HYPER sein wahres Potenzial allerdings erst nach dem Launch entfesseln, wobei Anleger, die jetzt investieren, hohe Gewinne erzielen könnten

