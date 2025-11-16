Bitcoin News: 4-Jahres-Zyklus vorbei - so geht’s 2026 weiter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt bleibt im Jahr 2025 angespannt. Bitcoin hat seine jüngste Schwäche weiter ausgebaut und wird aktuell bei rund 95.000 US-Dollar gehandelt. Auch über das Wochenende fehlte jede Form nachhaltiger Erholung, weshalb ein bärischer Wochenschlusskurs immer wahrscheinlicher wird. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage summiert sich das Minus bereits auf rund sieben Prozent. Diese anhaltende Abwärtsdynamik verstärkt die Sorge, dass der jüngste Krypto-Zyklus vorbei ist. Ein Bärenmarkt ist laut einigen Analysten offensichtlich.

Mit einem Abstand von etwa 25 Prozent zum Allzeithoch erfüllt Bitcoin charttechnisch bereits die Kriterien eines beginnenden Bärenmarktes.

Gleichzeitig rückt der klassische 4-Jahres-Zyklus erneut in den Fokus. Ein prominenter Experte bricht jedoch mit diesem Muster und deutet an, dass der etablierte Rhythmus endet und sich 2026 völlig anders entwickeln könnte. Was ist bei Bitcoin also in 2026 möglich?

Krypto Prognose: Warum der 4-Jahres-Zyklus endgültig vorbei ist

Der Bitwise-CEO Hunter Horsley skizziert aktuell ein Szenario, in dem die bekannten Vierjahreszyklen des Bitcoin-Marktes ihre Aussagekraft verlieren. Die historische Abfolge, starke Mehrjahresphasen gefolgt von klaren Korrekturjahren, lässt sich in den bisherigen Zyklen gut erkennen. Doch die aktuelle Entwicklung weicht davon ab: 2025 zeigt bislang nur geringe Zugewinne, während viele Anleger bereits davon ausgehen, dass 2026 ein schwaches Jahr wird. Genau diese Erwartung sieht Horsley als entscheidenden Mechanismus.

Wenn Investoren bereits im Jahr zuvor verkaufen, um einem vermeintlich schwierigen 2026 zuvorzukommen, entsteht der Abschwung selbst. Damit würde 2025 zum ersten negativen Jahr innerhalb eines neuen Zyklus, die alte Struktur würde sich auflösen. Für 2026 bedeutet das, dass kein festes Muster mehr existiert und die Kursentwicklung offen bleibt.

Here's what I see happening on 4 year cycles —



Common view: people believe in 4 year cycles, and that 2026 will thus be a down year for BTC.



First order effect: people thus sell in 2025 to avoid the down market year.



Second order effect: the 2025 sellers cause 2025 to be a… pic.twitter.com/DMAjWy6UBc — Hunter Horsley (@HHorsley) November 16, 2025

Ferner betont der Experte noch, dass das Konzept der 4-Jahres-Zyklen aus einer völlig anderen Phase des Kryptomarkts stammt. Diese Muster entstanden in einer Zeit, in der Bitcoin vor allem von Retail-Anlegern getrieben war und kaum institutionelle Strukturen existierten. Mit der Einführung der Bitcoin-ETFs, neuen regulatorischen Rahmenbedingungen und veränderten Akteuren habe sich die Marktmechanik grundlegend verschoben. Neue Investorengruppen reagieren auf andere Signale, bewegen größere Kapitalmengen und verfolgen deutlich differenzierte Strategien.

Dadurch entstehen Preisbewegungen, die nicht mehr in die frühere Logik passen. Horsley hält es deshalb für gut möglich, dass der Markt bereits seit rund sechs Monaten eine bärische Phase durchläuft und sich aktuell ihrem Ende nähert. Denn das Fundament sei für Bitcoin und Co. weiterhin stark bullisch.

We talk about 4 year cycles —



But the reality is that model is based on a bygone era of crypto.



Since the launch of the Bitcoin ETFs and new administration, we've entered a new market structure: new players, new dynamics, new reasons people buy and sell.



I think there's a… — Hunter Horsley (@HHorsley) November 14, 2025

Darüber hinaus begründet der Bitwise-CEO seinen anhaltenden Optimismus mit einer klaren Relation: Im globalen Vermögensvergleich ist Bitcoin trotz seiner Marktgröße nach wie vor ein sehr kleines Asset. Während Aktien, Anleihen, Immobilien, Geldmengen und Gold jeweils zweistellige bis dreistellige Billionenbeträge repräsentieren, liegt Bitcoin bei nicht einmal zwei Billionen US-Dollar. Aus seiner Sicht spielt es deshalb kaum eine Rolle, ob der Kurs kurzfristig bei 85.000, 95.000 oder 105.000 US-Dollar steht. Die Upside ist immer noch immens.

Globally, there's:

~$120+ trillion of wealth in equities

~$140+ trillion of wealth in fixed income

~$250+ trillion of wealth in real estate

~$100+ trillion in M2 / money

~$30 trillion in gold



There's $1.9 trillion in Bitcoin.



Bitcoin at $85k, $95k, $105k is all the same thing.… — Hunter Horsley (@HHorsley) November 16, 2025

Denn entscheidender sei, dass erstmals enorme Mengen an Kapital strukturiert Zugang zu Bitcoin erhalten, insbesondere durch die ETF-Landschaft und neue Marktinfrastruktur. Für Horsley beginnt damit eine Phase, in der dreistellige Billionenmengen potenziell erstmals in die Assetklasse fließen können. Genau das untermauere die bullische Bitcoin Prognose für 2026. Der langfristige Trend bleibe zudem intakt.

