Bitcoin News: RSI offenbart Mega-Chance, Bitcoin Hyper über 18,5 Mio. $

Der Bitcoin-Markt zeigt sich in der vergangenen Woche deutlich schwächer. Mit über 6 Prozent Verlust rutschte der Kurs wieder unter die Marke von 110.000 US-Dollar und liegt damit rund 15.000 US-Dollar unter dem Allzeithoch. Auch die wichtige Seitwärtszone zwischen 112.000 und 116.000 US-Dollar wurde nach unten verlassen, was einen bärischen Ausbruch in den untergeordneten Zeiteinheiten vorerst bestätigt.

Dennoch signalisiert der RSI-Indikator eine mögliche Trendwende – eine Chance, die zusammen mit dem erfolgreichen Bitcoin-Hyper-Presale über 18,5 Millionen US-Dollar frischen Optimismus bringt. Denn dieser ICO geht aktuell viral und möchte Bitcoin via L2-Technologie besser machen.

RSI-Indikator signalisiert neue Bitcoin-Chance

Der Analyst Joe Consorti verweist auf den Relative Strength Index (RSI) und dessen Aussagekraft im aktuellen Marktumfeld. Der RSI misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und gilt als wichtiger Stimmungsindikator. Er zeigt an, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Ergo gibt dieser häufig einen Hinweis darauf, wann eine Gegenbewegung einsetzen könnte.

Bitcoin's 30-day RSI is now approaching the April bottom and last September's pre-Q4 bottom.



Momentum has gathered.



Now we wait. pic.twitter.com/CXi29DywEu — Joe Consorti (@JoeConsorti) September 26, 2025

Consorti hebt nun hervor, dass der 30-Tage-RSI von Bitcoin derzeit Niveaus erreicht, die bereits im April und im September ausschlaggebend waren. Im April fiel der Kurs zeitweise unter 80.000 US-Dollar, bevor eine mehrmonatige Rallye folgte, die Bitcoin bis zum Allzeithoch führte. Ein ähnliches Muster zeigte sich im September letzten Jahres: Damals bewegte sich der Kurs noch zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar, ehe der Markt die erste große Bewegung über 100.000 US-Dollar vollzog.

Nun nähert sich der RSI erneut einem vergleichbar niedrigen Bereich. Für Consorti deutet dies darauf hin, dass sich das Momentum aufbaut und eine weitere Aufwärtsphase bevorstehen könnte. Der Indikator offenbart damit eine mögliche Chance, die der Markt in den kommenden Wochen ausspielen könnte. Bitcoin wirkt aktuell günstig, vor dem historisch bullischen Schlussquartal.

Bitcoin Hyper explodiert über 18,5 Mio. $ – alles Wissenswerte

Der massive Erfolg von Bitcoin Hyper markiert derweil eine spannende Entwicklung im Ökosystem. Im laufenden Vorverkauf flossen bereits fast 19 Millionen US-Dollar in das Projekt. Dies scheint ein klarer Hinweis darauf, dass Investoren die Bedeutung dieses Konzepts früh erkannt haben. Die Layer-2-Lösung möchte nicht nur Transaktionsgeschwindigkeiten erhöhen, sondern Bitcoin auch als Plattform für dezentrale Anwendungen nutzbar machen.

Seit Jahren gilt Bitcoin als sicherster Wertspeicher der Branche, doch im direkten Vergleich mit Netzwerken wie Ethereum oder Solana fällt die eingeschränkte Funktionalität auf. Während dort Smart Contracts, DeFi-Protokolle oder NFTs florieren, bleibt Bitcoin auf einfache Zahlungen reduziert. Frühere Ansätze wie das Lightning Network haben zwar Verbesserungen gebracht, aber keinen echten Durchbruch erzielt.

Bitcoin Hyper geht einen anderen Weg. Zentrale Facette ist die Integration der Solana Virtual Machine. Dadurch lassen sich Anwendungen aus dem Solana-Ökosystem nahezu ohne Anpassung auf die neue Chain übertragen. Eine „Canonical Bridge“ bindet das Ganze eng an Bitcoin an: Nutzer können BTC auf der Layer 1 hinterlegen und erhalten eine tokenisierte Version, die auf der Layer 2 zum Einsatz kommt. So bleibt die Sicherheit des Mainnets erhalten, während Geschwindigkeit und Programmierbarkeit massiv steigen.

Der native Token HYPER übernimmt mehrere Rollen. Er dient als Zahlungsmittel, ermöglicht Abstimmungen im Netzwerk und bietet Staking mit über 60 Prozent APY. Genau diese Mehrfachnutzung macht ihn zu einem zentralen Baustein des entstehenden Ökosystems. Auch dies dürfte ein Grund für die aktuell große Nachfrage sein.

Wer HYPER erwerben möchte, findet den Zugang über die offizielle Website. Nach dem Verbinden einer kompatiblen Wallet können Token direkt getauscht werden. Da der Preis im Presale in regelmäßigen Intervallen steigt, sichern sich frühe Käufer bereits erste Buchgewinne.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.