Bitcoin rutscht immer weiter Richtung 25.000 Dollar während Aidoge (AI) 10 Millionen Dollar übersteigt

Der Freitag hat gestern nichts Besonderes mehr für den Kryptomarkt zu bieten gehabt und damit ist auch weiterhin nicht wirklich viel Bewegung aufgekommen. Der Bitcoin als digitale Leitwährung muss Verluste von 0,21 % in den letzten 24 Stunden hinnehmen. Das ist zwar nicht viel, allerdings summiert sich das tägliche Minus langsam aber sicher und drückt den Kurs immer näher in Richtung 25.000 Dollar. Auch heute und morgen dürfte der Kurs leicht rückläufig sein, wie es am Wochenende meistens der Fall ist. Währenddessen hört Aidoge.com ($AI) nicht auf zu wachsen und überschreitet die 10 Millionen Dollar Marke.

Die Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung der Welt liegt inzwischen noch bei 520 Milliarden Dollar und macht damit noch 46,3 % des gesamten Kryptomarkts aus. In den letzten Wochen hat dieser Wert auch schon bei mehr als 47 % gelegen. Dadurch wird deutlich, dass langsam aber sicher Marktanteile zu den Altcoins abwandern. Vor allem Meme-Coins boomen im Moment extrem.

Wenn nicht bald etwas passiert, das nach wochenlanger Seitwärtsbewegung, die nun schon langsam eher nach unten verläuft, einen Aufschwung bringt, dürfte der BTC-Kurs bald wieder bei 25.000 Dollar liegen. Damit würde auch die Marktkapitalisierung langsam wieder auf unter 500 Milliarden Dollar sinken. Werden diese wichtigen Marken unterschritten, könnte das weitere bärische Stimmung aufkommen lassen und zu eine weiteren Verkaufswelle führen. Vor allem, da im Bereich der 25.000 Dollar Marke auch der EMA200 unmittelbar darunter bei 24.887 Dollar liegt.

Wenn die psychologisch wertvolle 25.000 Dollar Marke nicht hält und weiteren Verkaufsdruck aufbaut, dass auch der EMA200 unterschritten wird, könnte das eine Abwärtsspirale in Gang setzen, bei der der Kurs ziemlich schnell noch deutlich weiter fallen könnte. Das Unterschreiten des EMA200 wäre ein weiteres stark bärisches Signal und könnet dazu führen, dass der BTC-Preis bis auf den MA200 bei 22.543 Dollar fällt. Spätestens hier sollten aber wieder die Bullen das Ruder übernehmen.

Das Überschreiten des MA200 hat im ersten Quartal in diesem Jahr das Ende des Bärenmarkts eingeleitet. Daher ist davon auszugehen, dass spätestens hier die Bullen versuchen würden, diese wichtige Marke um jeden Preis zu verteidigen. Ob es überhaupt soweit kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Allerdings wird es immer wahrscheinlicher, dass der Mai der erste Monat wird, den der BTC-Kurs mit Verlusten schließt. Der Eröffnungskurs im Mai lag bei rund 29.200 Dollar. Ob der Bitcoin in den nächsten 2 Wochen nochmal auf dieses Niveau ansteigt, ist fraglich.

Wie an der Bitcoin-Dominanz, die langsam immer weniger wird, zu erkennen ist, ist bei den Altcoins inzwischen deutlich mehr los. Zwar nicht unbedingt die Coins, die einen Platz in den Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung haben, aber in den hinteren Reihen spielen sich ganz andere Szenen ab, vor allem bei den Meme Coins. Hier werden innerhalb kürzester Zeit Renditen von mehreren tausend Prozent erzielt. Davon profitiert aktuell vor allem der Meme-Generator Aidoge.com ($AI).

Aidoge.com (AI) erreicht 10 Millionen Dollar im Presale

Auf Aidoge.com können User bald mittels künstlicher Intelligenz Texteingaben in Memes verwandeln. Um Memes zu erzeugen braucht man also bald keine Grafikkenntnisse mehr, sondern nur der KI beschreiben, was man sich vorstellt und diese erledigt den Rest. Dafür werden Credits gebraucht, um Bilder zu erstellen und diese Credits können mit dem $AI-Token gekauft werden. Damit ist $AI eine Mischung aus Meme- und Utility-Token und genau das dürfte das Erfolgsrezept dahinter sein.

Investoren stürzen sich in Massen auf $Ai und kaufen den Coin Tag für Tag. Der Presale setzt so täglich mehr als 500.000 Dollar um. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis der Coin ausverkauft ist. Anleger sehen offenbar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der $AI nach dem Launch eine Kursexplosion hinlegt, sobald der Token an den Kryptobörsen gehandelt werden kann.

Außerdem ist es aktuell noch möglich, einen hohen garantierten Buchgewinn mitzunehmen, da der Preis des $AI-Tokens im Vorverkauf garantiert noch mehrfach angehoben wird. Der Presale läuft in mehreren Stufen ab und in jeder Phase wird der Preis angehoben. Aktuell beläuft sich der Preis für einen Token noch auf 0,0000316 USDT.

Gelistet wird der $AI an den Kryptobörsen für 0,0000336 USDT und nach dem Listing besteht die Möglichkeit, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigt, wie das bei Meme-Coins zur Zeit sehr häufig zu beobachten ist.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.