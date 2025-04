Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Werte in diesem Artikel

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,34 Prozent höher bei 86.371,98 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 85.228,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,02 Prozent auf 308,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 308,57 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.906,13 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochnachmittag um -0,95 Prozent auf 1.888,01 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 84,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,54 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,42 Prozent.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,25 Prozent auf 2,145 US-Dollar, nach 2,140 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Cardano-Kurs um 1,95 Prozent auf 0,6912 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6780 US-Dollar an der Tafel.

Nach 216,57 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochnachmittag um 0,81 Prozent auf 218,31 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1739 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1746 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0045 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0046 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2723 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,2715 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0160 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0158 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -1,69 Prozent auf 22,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 22,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -12,95 Prozent auf 4,797 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,511 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net