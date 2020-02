Darum zeigt sich der Euro stabil - Chinas Yuan gibt kräftig nach

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1085 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Deutlich unter Druck stand dagegen der chinesische Yuan . Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1052 Dollar festgelegt.

Der chinesische Yuan verlor am Montagmorgen gegenüber dem amerikanischen Dollar fast 1,5 Prozent an Wert. Es war der erste Tag nach den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahresfest, an dem der Yuan auf dem chinesischen Festland wieder gehandelt wurde. Die außerhalb Chinas gehandelte Währung (Offshore-Yuan) hatte bereits in den Tagen zuvor erheblich unter Druck gestanden. Grund ist die rapide Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China.

/bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Pedro Salaverría / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com