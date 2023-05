Crypto News: König der Memecoin-Bewegung besteigt den Thron

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt steht nie still und immer wieder tauchen neue Projekte und Coins auf, die das Potenzial haben, hohe Gewinne zu erzielen. Eines der heißesten Themen in der Kryptowelt ist derzeit der Wall Street Memes Token ($WSM). Als Memecoin erobert er während des Meme-Hypes die Aufmerksamkeit der Investoren und verspricht ähnlichen Erfolg wie bekannte Projekte wie Pepecoin, Dogecoin oder Shiba Inu. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf den Wall Street Memes Token ($WSM) und warum Analysten ein so großen Potenzial in ihm sehen.

Was ist der Wall Street Memes Token?

Der Wall Street Memes Token ($WSM) wurde von der trendigsten Handels- und Investment-Community im Internet ins Leben gerufen. Das Team hinter dem Projekt verfügt über umfangreiches Wissen im Aufbau von Marken und bringt nun den $WSM-Token auf den Markt.

Mit einer bereits beeindruckenden Community von über einer Million Mitgliedern verspricht der Wall Street Memes Token ein interessantes Investment zu sein. Dies ist auch einer der Gründe, warum der Token das Potenzial hat, um an den Tier-1-Kryptobörsen wie Binance gelistet zu werden.

Denn das Team von Wall Street Memes hatte zuvor eine Kollektion aus 10.000 NFTs im Jahr 2021 für insgesamt 2,5 Mio. US-Dollar verkauft. Das Beeindruckende daran war, dass diese bereits nach 32 Minuten ausverkauft wurde.

Wie und warum Wall Streets Memes entstanden ist

Entstanden ist Wall Street Memes aus der Bewegung der WallStreetBets, welches im Jahr 2012 gegründet wurde. Sie begann als Onlineforum für Anleger und Trader, die ihre Erfahrungen, Strategien und Meinungen über den Aktienmarkt austauschen wollten.

Was es von anderen Finanzforen unterschied, war der einzigartige Ton und die Community-Kultur, die sich entwickelten. Hier fanden sich sowohl erfahrene Profis als auch Anfänger zusammen, um über ihre Aktienideen zu diskutieren und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die WallStreetBets-Bewegung erlangte weltweite Bekanntheit, als sie sich gegen Hedgefonds stellte und die Aktie des Videospielhändlers GameStop in die Höhe trieb. Dieser Aufstand gegen die vermeintliche Macht der Hedgefonds und die Solidarität der Community machten WallStreetBets zu einem Symbol für den Kampf gegen Ungleichheit an der Börse.

WallStreetBets hat gezeigt, dass die gebündelte Intelligenz einer großen Community zu erstaunlichen Ergebnissen führen kann. Die Analyse von Aktien, das Entdecken von unterbewerteten Unternehmen und die gezielte Beeinflussung des Marktes sind zu einem Markenzeichen der Bewegung geworden.

Durch den kollektiven Einfluss und die gemeinsame Aktion konnten die Mitglieder von WallStreetBets die Spielregeln der Wall Street herausfordern und den Markt zu ihren Gunsten beeinflussen.

Die WallStreetBets-Bewegung hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Finanzwelt auf sich gezogen, sondern auch eine breite Diskussion über die Rolle von Kleinanlegern und die Macht der Hedgefonds ausgelöst.

Sie hat gezeigt, dass auch individuelle Anleger eine Stimme haben und dass der Markt nicht nur den großen Spielern gehört. Die Bewegung hat auch dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Ungleichheiten an der Börse und die möglichen Manipulationen durch institutionelle Investoren zu schärfen.

Genau auf dieser Bewegung baut Wall Street Memes mit seiner Community auf, wobei der Wert aus der Gemeinschaft gewinnt. Er ist dabei der perfekte Ausdruck einer Meme-Bewegung und setzt dieser die Krone auf, indem er die sinnhafteste Personifizierung des Hypes darstellt.

Beeindruckender Start von Wall Street Memes

Besonders beeindruckend an dem Start war, dass aufgrund der großen Fangemeinschaft schon in den ersten Minuten Token im Wert von über 100.000 $ verkauft werden konnten. Weniger Stunden später konnten im Vorverkauf jedoch schon mehr als 290.000 $ eingeworben werden. Dabei wird das FOMO der Investoren auch von den schrittweisen Preisanhebungen im Presale angetrieben.

In diesem Zusammenhang steigt der Tokenpreis phasenweise von 0,0250 auf 0,0337 US-Dollar um 34,8 % innerhalb kurzer Zeit an. Somit profitieren also die ersten Investoren überdurchschnittlich. Insgesamt wird der Vorverkauf dabei über 30 Phasen abgewickelt, in denen 30.577.000 US-Dollar eingeworben werden sollen.

Zudem sorgt Wallt Street Bulls für eine besonders faire Aufteilung der Token. Denn über den Presale stehen 50 % der insgesamt 2 Mrd. $WSM-Token zum Kauf für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Daher gibt es auch keine Privatverkäufe hinter den Kulissen oder eine überhöhte Zuteilung für das Team.

Der Rest der Token wird hingegen zu 30 % für die Belohnungen der Community, 10 % als CEX-Liquidität und 10 % als DEX-Liquidität genutzt. Aufgrund der großzügigen Zuteilung der Belohnungen, handelt es sich um ein Projekt, welches vermutlich großen Wert auf AirDrops legt.

So wurde auch schon der erste AirDrop für $WSM in Höhe von 50.000 US-Dollar gestartet. Dafür müssen Interessierte lediglich den einzelnen Schritten in dem Formular folgen, um somit eine Teilnahmeberechtigung zu erhalten.

Für den Kauf des $WSM-Tokens benötigt man eine Wallet mit einer der folgenden Kryptowährungen: ETH, BNB oder USDT. Diese verbindet man dann schnell und einfach mit der offiziellen Website von Wall Street Bulls. Anschließend kann man durch einen Tokenswap die Coins erwerben.

Potenzial und Vergleich mit anderen Meme Coins

Dank seiner starken Markenreichweite und der engagierten Community hat er das Potenzial, zum „König der Memecoins“ aufzusteigen. Im Vergleich zu bekannten Memecoins wie Pepecoin, Dogecoin oder Shiba Inu könnte der $WSM-Token sogar noch größeren Erfolg verzeichnen.

Dies liegt auch daran, dass Wall Street Memes eine Brücke zwischen dem Aktien- und Kryptomarkt schlägt und somit ein breiteres Publikum anspricht. Daher prognostizieren Analysten bereits 10-fache Gewinne für den Wall Street Memes Token.

Die Besonderheiten des Wall Street Memes Tokens

Im Gegensatz zu einigen anderen Kryptoprojekten legt der Wall Street Memes Token großen Wert auf Gemeinschaftsorientierung und Transparenz. Es gibt keinen privaten Verkauf oder Teamzuteilung, stattdessen steht das gesamte Tokenangebot den Mitgliedern der Wall Street Memes-Community zur Verfügung. Dies verdeutlicht das demokratische Ethos des Projekts und schafft Vertrauen bei den Investoren.

Zudem scheint Wall Street Memes auch Kontakt mit Elon Musk gehabt zu haben, wie es auf der offiziellen Website des Projekts zu sehen ist. Ebenso soll auch eine Reihe weiterer Millionäre und Milliardäre daran beteiligt sein. Zurückzuführen soll dies auf den Hype der WallStreetBets auf Reddit.

Prägung der Wall Street Bulls Ordinals NFT Kollektion

Wall St Bulls Ordinals are ready to mint on @MEonBTC in less than 24 hours! Only 420 pieces, on the 690k inscription block.



Don't miss out on this epic opportunity to own a piece of history!



05/26/2023, 4:20 PM EST pic.twitter.com/M7mACUAEqG — Wall St Bulls (@wallstbullsNFT) May 25, 2023

Ebenfalls von großer Relevanz ist die von dem Team heute veröffentlichte NFT Kollektion Wall Street Bulls Ordinals. Von diesen soll es insgesamt nur 420 Stück geben. Für den exklusiven Erwerb dieser können sich Interessierte auf die Whitelist setzen. Dafür müssen sie lediglich den Discord Server von Wall Street Bulls öffnen, wobei die Prägung auf dem Bitcoin Ordinals Marketplace von Magic Eden stattfinden wird. Dies unterstreicht noch einmal das Engagement und die Reichweite des Projekts.

