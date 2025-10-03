Devisen: Euro im US-Handel zuletzt kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel zuletzt kaum bewegt. Nach einem Sprung bis auf 1,1759 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street kam die Gemeinschaftswährung rasch wieder zurück und und hielt sich auf dem Niveau vom Vormittag im Frankfurter Handel. Zuletzt kostete sie 1,1738 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1734 (Donnerstag: 1,1754) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8522 (0,8507) Euro./ck/he