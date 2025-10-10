DAX24.267 -1,4%Est505.536 -1,6%MSCI World4.277 -1,4%Top 10 Crypto16,62 +0,5%Nas22.575 -2,0%Bitcoin102.661 -2,5%Euro1,1612 +0,4%Öl63,03 -3,4%Gold3.996 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
Energiekontor-Aktie im Sinkflug: Gewinnprognose drastisch gesenkt Energiekontor-Aktie im Sinkflug: Gewinnprognose drastisch gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1568 US-Dollar

10.10.25 16:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1568 (Donnerstag: 1,1611) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8644 (0,8612) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87090 (0,86830) britische Pfund, 176,46 (177,40) japanische Yen und 0,9324 (0,9309) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl