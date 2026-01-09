DAX25.131 ±0,0%Est505.946 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1646 -0,1%Öl62,54 -0,3%Gold4.466 -0,3%
DAX stabil -- Asiens Börsen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- BioNTech, Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Devisen im Blick

Euro gibt zum Dollar weiter nach - die Gründe

09.01.26 09:25 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar etwas tiefer

Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten weiter gesunken.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1646 USD -0,0014 USD -0,12%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1649 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Zuletzt waren US-Konjunkturdaten mehrfach besser als erwartet ausgefallen, was den Dollar in den vergangenen Handelstagen gestützt und den Euro im Gegenzug belastet hat. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Fokus der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag erwartet wird.

US-Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielen. Die nächste Zinsentscheidung steht Ende Januar auf dem Programm. Zuletzt hatten die US-Währungshüter den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Besser als erwartet ausgefallene Produktionsdaten aus Deutschland konnten dem Euro am Morgen keinen Auftrieb verleihen. Im November war die Fertigung in den Industriebetrieben überraschend weiter gestiegen, was die Hoffnung auf ein Ende der Krise in dem wichtigen Bereich der größten Volkswirtschaft der Eurozone schürte. Der deutsche Außenhandel entwickelte sich unterdessen schwächer als erwartet.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Alessio Ponti / Shutterstock.com, Aaron Amat / Shutterstock.com