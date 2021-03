Den Rubel rollen lassen: Warum die Devise wieder steigen dürfte

€uro am Sonntag

von Thomas Strohm, Euro am Sonntag





Auf die Sanktionen gegen Russland, die von den EU-Außenministern am Montag auf den Weg gebracht wurden, hat der Rubel kaum reagiert. Die Vermögenssperren und Einreiseverbote für die Verantwortlichen der Inhaftierung von Kremlkritiker Alexej Nawalny schmerzen Russland letztlich kaum.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Wegen der Risiken durch mögliche Sanktionen hat der Rubel die zuletzt gesehene Ölpreisrally noch nicht nachvollzogen. Obwohl die Energiepreise angesichts der Bedeutung des Energiesektors für die russische Wirtschaft großen Einfluss auf den Außenwert der Devise haben. Sollten EU und USA nicht doch noch gemeinsam schmerzhafte Sanktionen verhängen, dürfte der Rubel diese Zurückhaltung ablegen. Die meisten Devisenanalysten rechnen bis Jahresende mit einer Aufwertung der russischen Währung sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar.

Unterstützung durch Notenbank

Von der Geldpolitik kommt bereits Rückenwind für den Rubel. Die russische Notenbank CBR hat bei ihrer Sitzung Mitte Februar den Leitzins unverändert bei 4,25 Prozent gelassen. Dies geschah vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflationsrate, die im Januar mit 5,2 Prozent den höchsten Stand seit Anfang 2019 erreichte und zumindest im Februar und März weiter steigen dürfte. Zugleich machte Notenbankchefin Elwira Nabiullina deutlich, dass die Phase der Zinssenkungen vorbei sei.

Die Zentralbank hat den Leitzins allein 2020 um insgesamt zwei Prozentpunkte gesenkt, um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft zu mildern. Für weitere Zinssenkungen sieht Nabiullina angesichts wieder anziehender Konjunktur und steigender Teuerungsraten keinen Spielraum mehr. Den Zeitpunkt, um über eine neutrale Geldpolitik - was Zinsanhebungen bis zu einem Satz von fünf bis sechs Prozent bedeutet - nachzudenken, sieht die Notenbankpräsidentin aber noch nicht gekommen. Neuigkeiten hierzu werden für die Sitzung Mitte April erwartet.

Einige Analysten erwarten, dass der Rubel in den kommenden Monaten deutlich an Wert gewinnen wird. So prognostizieren beispielsweise die Experten von UniCredit, dass Ende des dritten Quartals für einen US-Dollar nur noch 70,50 Rubel gezahlt werden müssen.

Bildquellen: Anton Gvozdikov / Shutterstock.com, igor Litvyak / Shutterstock.com

__________________________