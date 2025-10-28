DAX24.210 -0,4%Est505.689 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.074 +0,1%Euro1,1656 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisenmarkt

Warum der Euro zum US-Dollar steigt

28.10.25 09:13 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum der Anstieg des Euros? | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2779 CNY -0,0065 CNY -0,08%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8745 GBP 0,0010 GBP 0,12%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0551 HKD 0,0052 HKD 0,06%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,1730 JPY -0,8070 JPY -0,45%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1656 USD 0,0007 USD 0,06%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1661 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Seit mittlerweile vier Handelstagen geht es mit dem Euro nach oben, wobei sich die Kursgewinne aber in engen Grenzen halten.

Der Euro profitierte am Morgen von einer Kursschwäche des US-Dollars, der im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen etwas unter Druck stand. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine erneute Zinssenkung beschließen wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird hingegen nicht mit einer Änderung bei den Leitzinsen gerechnet.

Bis zur Veröffentlichung der US-Zinsentscheidung wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Kursbewegungen gerechnet. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Entscheidung werden die wenigen anstehenden Konjunkturdaten kaum mehr für größere Bewegungen bei den Zinserwartungen sorgen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 123RF, Patryk Kosmyder / Shutterstock.com