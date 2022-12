RTL+ bringt Sisi-Kleider als NFT raus

• RTL+ möchte Einstieg in die NFT-Welt bieten• Limitierte Anzahl an Sisi-NFTs erhältlich• NFT-Besitzer bekommen exklusiven Einblick in die Dreharbeiten

RTL+ bietet erstmalig NFTs an

Die seit dem 12. Dezember 2021 laufende RTL+ Serie "Sisi" hat vor circa einem Jahr bereits nach nur einem Tag zwei RTL+-Rekorde gebrochen. So feierte die Serie "Sisi" den erfolgreichsten, fiktionalen Neustart einer RTL+ Serie und sie überzeugte so viele Neukunden wie niemals zuvor von RTL+, berichtete RTL News. Nun soll es für die Erfolgsserie auch digitale Sammlerstücke zu erwerben geben. Bereits für 5 Euro bekommt man "Das Kleid der Auserwählten".

Für die ersten beiden Staffeln wurden, laut eigenen Angaben, insgesamt 80 verschiedene Kleider entworfen. Die 18 eindrucksvollsten Kleider, also neun aus jeder Staffel, wurden nun unter der Leitung des 3D-Künstlers Götz Moritz Bongartz in NFTs verwandelt. Diese werden nach und nach in verschiedenen Phasen (Drops) veröffentlicht, die ersten 3 Kollektionen sind bereits zum Kauf erhältlich. Diese sind wiederum in die Kategorien "Classic", "Rare" und "Epic" unterteilt. Dies hängt mit der Limitierung der digitalen Kleider zusammen. Das NFT der Kategorie Classic ist auf 200 Stück begrenzt, jenes der Kategorie Rare auf 50 Stück und das Epic-NFT auf 10 Stück. Dementsprechend kostet das Classic-NFT gerade einmal fünf Euro, das Rare-NFT 25 Euro und das Epic-NFT ganze 75 Euro. Die digitalen Sisi-Kleider kann man aktuell nur mit herkömmlichen Zahlungsmethoden erwerben. Ein dazugehöriger NFT-Marktplatz ist aktuell noch in Arbeit, hier kann dann in Zukunft auch mit Kryptowährungen bezahlt werden.

Sisi-NFT ermöglicht digitalen Set-Besuch

Viele fragen sich vielleicht, was der Kauf eines Sisi-NFTs für Vorteile mit sich bringt, außer man möchte auf eine mögliche Preissteigerung spekulieren. Nun, für eingefleischte Fans gibt es für den Kauf eines Sisi-NFTs die Möglichkeit, an einem digitalen Set-Besuch teilzunehmen und so live bei der Entstehung der zweiten Staffel dabei zu sein. Zudem kann man digital via Augmented Reality (AR) in das NFT-Kleid hineinschlüpfen. Dafür muss man nur die Datei auf sein AR-fähiges Smartphone herunterladen und schon kann man das Kleid digital anprobieren. Für Android-basierte Telefone wird hierzu allerdings gegebenenfalls noch eine spezielle App benötigt, so heißt es in den FAQs auf der Sisi-NFT Webseite.

Warum bietet RTL+ überhaupt NFTs an?

Julia Bell von RTL+ erklärt gegenüber ntv, dass man so den Fans der Serie einen einfachen Einstieg in die Welt der digitalen Collectibles geben möchte. Man möchte hierbei keinen künstlichen Hype generieren, so Bell, es gehe eher darum, mit offenen Augen auf neue Technologien zu blicken, deshalb biete man die NFTs auch für wenig Geld an. Damit der Umweltschutz auch hier nicht zu kurz kommt, habe man sich außerdem gezielt für die Flow-Blockchain entschieden, diese wurde extra für NFTs entwickelt und benötige, laut Bell, deutlich weniger Energie.

"Das Kleid der Entschlossenheit" der Epic-Kategorie und "Das Kleid des Widerstands" der Rare-Kategorie sind (Stand 20.12.2022) bereits ausverkauft. Die digitalen Sammlerstücke scheinen also gut anzukommen. Mit Eröffnung des Marktplatzes können diese wieder verkauft werden, es besteht für Fans also kein Grund zur Sorge.

