Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 10.393,47 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 10.337,06 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 285,82 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 286,94 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 169,96 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 169,29 Dollar zu Buche.

Der Litecoin wird bei 65,29 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 65,27 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gefallen. Am Mittag verringerte sich der Ripple auf 0,2516 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,2521 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs ist gefallen. So sank der Cardano-Kurs auf 0,0440 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0444 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 75,25 US-Dollar, während er am Vortag bei 75,99 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,2287 Dollar.

Der Verge-Kurs lief am Samstag weiterhin seitwärts bei 0,0043 US-Dollar. Bei 0,0043 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,0597 US-Dollar. Hier standen noch 0,0585 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs geht auf 0,0460 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,0463 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Dash-Kurs auf 81,21 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 79,92 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 8,881 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 8,733 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net