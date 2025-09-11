Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um -0,54 Prozent auf 111.497,95 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.100,75 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,60 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs -0,42 Prozent schwächer bei 112,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 112,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,28 Prozent auf 4.291,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.303,19 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,71 Prozent auf 578,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 588,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -0,21 Prozent auf 2,963 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,969 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,16 Prozent auf 24,78 US-Dollar. Gestern war Dash noch 25,08 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,73 Prozent auf 271,41 US-Dollar, nach 266,79 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,618 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,690 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1897 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1906 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Dienstagnachmittag hinzu. Um 0,25 Prozent auf 0,8664 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8642 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,86 Prozent auf 0,3745 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3778 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.