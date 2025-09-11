DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.644 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

09.09.25 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.253,9670 CHF -625,8941 CHF -0,70%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.568,2593 EUR -683,4083 EUR -0,72%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.934,2422 GBP -776,2665 GBP -0,94%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.319.773,0149 JPY -200.158,9363 JPY -1,21%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.868,4751 USD -1.232,2709 USD -1,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.406,6083 CHF -5,2070 CHF -0,15%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.650,3403 EUR -6,0683 EUR -0,17%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.162,6665 GBP -12,3269 GBP -0,39%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
629.944,1860 JPY -4.203,4720 JPY -0,66%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.279,5296 USD -23,6616 USD -0,55%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3425 CHF -0,0116 CHF -0,49%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5101 EUR -0,0127 EUR -0,51%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1747 GBP -0,0159 GBP -0,73%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
433,1693 JPY -4,3765 JPY -1,00%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9427 USD -0,0264 USD -0,89%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6825 CHF -0,0026 CHF -0,39%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7314 EUR -0,0029 EUR -0,40%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6337 GBP -0,0040 GBP -0,62%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
126,2143 JPY -1,1399 JPY -0,90%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8574 USD -0,0068 USD -0,78%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
88,7625 CHF -0,5062 CHF -0,57%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
95,1132 EUR -0,5553 EUR -0,58%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
82,4063 GBP -0,6660 GBP -0,80%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.413,8078 JPY -178,4038 JPY -1,08%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um -0,54 Prozent auf 111.497,95 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.100,75 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,60 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs -0,42 Prozent schwächer bei 112,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 112,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,28 Prozent auf 4.291,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.303,19 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,71 Prozent auf 578,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 588,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -0,21 Prozent auf 2,963 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,969 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,16 Prozent auf 24,78 US-Dollar. Gestern war Dash noch 25,08 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,73 Prozent auf 271,41 US-Dollar, nach 266,79 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,618 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,690 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1897 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1906 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Dienstagnachmittag hinzu. Um 0,25 Prozent auf 0,8664 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8642 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,86 Prozent auf 0,3745 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3778 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com