Dollar-Stärke

Darum stabilisiert sich der Euro über 1,15 US-Dollar

04.11.25 09:55 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Dienstag auf niedrigem Niveau stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1973 CNY -0,0066 CNY -0,08%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8805 GBP 0,0035 GBP 0,40%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9443 HKD -0,0098 HKD -0,11%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176,6010 JPY -1,0690 JPY -0,60%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1507 USD -0,0015 USD -0,13%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt zu 1,1524 US-Dollar gehandelt und kostete damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1514 (Freitag: 1,1554) Dollar festgesetzt.

Das Umfeld für den Euro bleibt aber trüb. Denn der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt.

Devisen-Analyst Michael Pfister von der Commerzbank richtete den Blick bereits auf das kommende Jahr. Dann dürften die Diskrepanzen unter den Entscheidungsträgern der Fed zunehmend größer werden. Denn die eher taubenhaften Mitglieder scheinen Pfister zufolge momentan ihre Chance zu wittern, dominanter aufzutreten. "Wir wären uns daher nicht so sicher wie der Markt, dass die Zinssenkungen im kommenden Jahr nach der recht falkenhaften Pressekonferenz von Jerome Powell in der letzten Woche wirklich unwahrscheinlicher geworden sind - und damit auch, ob die Stärke des US-Dollar der letzten Wochen wirklich gerechtfertigt ist", resümierte der Experte.

Ansonsten stehen am Dienstag keine marktrelevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Denn derzeit fallen die meisten Konjunkturdaten in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown.

FRANKFURT (dpa-AFX)

