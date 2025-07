Ethereum wird laut Experten noch um mehr als das 10-fache steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Nachdem in den USA wegweisende Gesetze verabschiedet wurden, die dem Sektor mehr Klarheit und Rückenwind verleihen, ziehen die Kurse spürbar an. Während Bitcoin bereits am Montag ein neues Allzeithoch markiert hat, zählt auch Ethereum nun zu den Top-Performern. Innerhalb einer Woche konnte der $ETH-Kurs um mehr als 20 % zulegen. Trotz dieser starken Bewegung glauben viele Experten, dass die eigentliche Rallye gerade erst beginnt.

Steigt Ethereum jetzt um über 1.000 %?

Mit steigenden Kursen werden auch die Kursziele ambitionierter und einer, der sich in der Ethereum-Welt bestens auskennt, ist Eric Conner. Der Entwickler war maßgeblich an der Einführung von EIP-1559 beteiligt, jenem Update, bei dem ein Teil der Transaktionsgebühren geburnt wird und Ethereum so deflationärer macht. Wenn also jemand weiß, wozu Ethereum imstande ist, dann er.

https://twitter.com/econoar/status/1946396135435927755

Conner hält es für völlig unrealistisch, dass dieser Bullrun schon bei 6.000 – 7.000 Dollar für Ethereum enden soll, wie er es auf X immer wieder liest. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 4.891 Dollar und er sieht Raum für einen Anstieg, der um ein Vielfaches höher liegt. Seine Prognose ist daher extrem bullish. Geht es nach ihm, steht ein Anstieg von über 1.000 % auf mehr als 40.000 Dollar pro ETH bevor.

Ob es dafür wirklich reichen wird, wird sich erst noch zeigen. Allerdings ist Conner nicht der einzige, der in Bezug auf Ethereum extrem bullish gestimmt ist. Auch der Krypto-Experte von Rundumbitcoin erwartet ein Kursziel in Höhe von 10.000 – 15.000 Dollar und nennt dafür auch gute Gründe.

Der Genius Act dürfte schon bald den nächsten Hype um Stablecoins in den USA auslösen, wovon vor allem Ethereum stark profitieren dürfte. Außerdem zeigt der Experte im Video weitere Gründe auf, warum $ETH erst am Anfang stehen dürfte.

Institutionelle Nachfrage explodiert

Ein Kurs in 5-stelliger Höhe scheint für Ethereum fast schon unvermeidbar. Die Nachfrage von institutioneller Seite ist stärker als je zuvor. Immer mehr Großinvestoren kaufen Ethereum, nicht zuletzt wegen der neuen Spot Ethereum ETFs, die den Einstieg erleichtern.

https://twitter.com/LeonWaidmann/status/1945910625751691770

Allein BlackRock hat in 2 Handelstagen $ETH im Wert von über einer Milliarde Dollar gekauft. Mit einem Kapitalzufluss von über 720 Millionen Dollar an einem einzigen Tag kam es in dieser Woche auch zum stärksten Tag für die Spot Ethereum ETFs seit der Zulassung vor einem Jahr.

Während Ethereum durch EIP-1559 immer mehr Coins burnt, also aus dem Umlauf nimmt, explodiert gleichzeitig die Nutzung. Besonders der sogenannte Genius Act in den USA könnte nun zu einer neuen Stablecoin-Welle führen und damit Ethereum zur globalen Zahlungsinfrastruktur machen. Die Folgen wären mehr Nutzung, mehr Transaktionen, mehr geburnte ETH.

Die Kombination aus deflationärem Supply und steigender Nachfrage könnte dafür sorgen, dass Ethereum bald zu den am härtesten umkämpften digitalen Vermögenswerten überhaupt gehört. Ein Kurs im fünfstelligen Bereich scheint damit nicht mehr nur Wunschdenken, sondern eine realistische Option zu sein. Noch deutlich höhere Renditen könnten Anleger allerdings schon bald bei Bitcoin Hyper ($HYPER) erzielen.

Bitcoin Hyper explodiert im ICO

Während Ethereum gerade neue Höhen anpeilt, sorgt auch ein anderes Projekt für Aufsehen unter Anlegern und Analysten. Die Rede ist von Bitcoin Hyper. Das neue Projekt bringt eine Layer-2-Lösung auf Basis von Solana auf den Markt, die sich gezielt an Bitcoin-Halter richtet. Das Ziel ist, Bitcoin-Investoren erstmals Zugang zu den Möglichkeiten von DeFi zu geben, also zu Lending, Staking, Yield Farming und günstigen Transaktionen. Bisher war das vor allem Ethereum- und Solana-Nutzern vorbehalten, doch Bitcoin Hyper will das ändern.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native Token $HYPER ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und bietet neben Kurschancen auch direkt eine Staking-Funktion, mit der Investoren ein passives Einkommen generieren können. Analysten und Krypto-Medien halten Bitcoin Hyper bereits für einen potenziellen Milliarden-Dollar-Altcoin. Während des Presales haben Anleger bereits über 3,5 Millionen Dollar investiert. Dabei wird der Tokenpreis schon bis zum Handelsstart mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt. Sollten die bullishen Prognosen der Analysten eintreten, dürfte das erst der Anfang eines Altcoins sein, der das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu prägen.

