Gala Coin Kursprognose nach 19 % in 1 Woche - Erholung des Web3-Medien-Giganten oder Rohrkrepierer?

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Widersprüche und Chancen! Gala Games, der größte Web3-Medien-Gigant, hat kürzlich das Veröffentlichungsdatum für das neue Business-Sim-Spiel „Legacy” bekannt gegeben. Entwickelt von niemand Geringerem als dem preisgekrönten Designer Peter Molyneux, könnte dieses Game ein Game-Changer sein. Doch gleichzeitig befindet sich Gala im Auge eines juristischen Sturms, der nicht nur den Gala-Token beeinflusst, sondern auch Fragen zur Unternehmensführung und Vertrauen aufwirft. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg oder droht ein Fiasko?

Gala Games enthüllt Starttermin für Business-Sim-Strategiespiel Legacy

Gala Games hat am 28. September den Starttermin für das neue Web3-Spiel Legacy angekündigt, das am 26. Oktober 2023 erscheinen wird. Entwickelt vom bekannten und mehrfach ausgezeichneten Spieldesigner Peter Molyneux, welcher für unter anderem Theme Park, Dungeon Keeper und Black & White bekannt geworden ist sowie seinem Studio 22cans.

Somit scheint Legacy ein vielversprechendes Unterfangen zu sein. Es handelt sich genau genommen um ein Business-Simulations-Spiel, das mit einer Vielzahl an Features aufwartet, von Wettbewerben innerhalb der Community bis hin zu echten Eigentumsrechten an virtuellem Land im Spiel, welches im Dezember des Jahres 2021 während eines Presales verkauft wurde.

As announced yesterday at #IntoTheGalaverse, the first LEGACY Land Presale is now live!



Created by Peter Molyneux and @22Cans, LEGACY is the upcoming blockchain-based business sim game from Gala Games!https://t.co/lUjhDeDhzuhttps://t.co/6CsgeBTKpp pic.twitter.com/f032AuW2PM — Gala Games (@GoGalaGames) December 12, 2021

Das Spiel rückt Eigentum und Kreativität in den Mittelpunkt. Als Landbesitzer erhalten Sie tägliche Login-Belohnungen in Form von Ingame-Edelsteinen. Damit können Sie kostenlos an Wettbewerben teilnehmen. Zudem erhalten Landeigentümer Legacy Deed Keys entsprechend der Seltenheit ihrer Parzelle. Mit diesen Schlüsseln können die landbesitzenden Spieler „Partner“ (F2P-Spieler) ermächtigen, echte Belohnungen zu gewinnen.

Für Kryptoinvestoren könnte dieses Ereignis interessante Implikationen haben, insbesondere in Bezug auf die Plattform von Gala Games und den dazugehörigen Token. So könnte die Einführung von Legacy ein breiteres Publikum anziehen und zu einer erhöhten Benutzeraktivität sowie damit zu einer größeren Nachfrage nach dem Gala-Token führen. Dies würde sich dann förderlich auf den GALA-Kurs auswirken.

Interner rechtlicher Kampf bei Gala Games

Gala Games CEO Eric Schiermeyer and co-founder Wright Thurston filed lawsuits against each other. Schiermeyer accused Thurston of illegally obtaining and selling $130 million worth of GALA tokens. Thurston accused Schiermeyer of wasting millions of dollars in company assets and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 3, 2023

Der 3. September brachte für Gala Games erschütternde Neuigkeiten. Eric Schiermeyer, der CEO von Gala Games, und Wright Thurston, Mitbegründer und Besitzer von 45 % des Unternehmens über True North United Investments, stehen im Mittelpunkt eines juristischen Wirrwarrs.

Schiermeyer wirft Thurston vor, im Jahr 2021 rund 8,645 Milliarden GALA-Token im Wert von etwa 145 Millionen US-Dollar und zusätzliche Node-Lizenzen gestohlen zu haben. Thurston wiederum unterstellt Schiermeyer finanzielle Fehlentscheidungen und Verschwendung von Unternehmensvermögen.

Für Kryptoinvestoren könnte diese Entwicklung auf den ersten Blick besorgniserregend erscheinen. Rechtsstreitigkeiten in der Führungsetage können für jedes Unternehmen eine ernsthafte Belastungsprobe darstellen und Fragen bezüglich der Unternehmensführung und der langfristigen Stabilität aufwerfen. Durch diese wurde nicht nur das Vertrauen sondern auch der Kurs von dem Gala-Coin unter Mitleidenschaft gezogen.

Gala Games selbst betont, dass der Rechtsstreit hauptsächlich eine Auseinandersetzung zwischen den Gründern ist und das Projekt nicht in substantieller Weise betrifft. Gala zeigt sich zuversichtlich, dass es von der Situation unberührt bleiben und weiterhin erfolgreich sein wird.

Trotz der positiven Rhetorik wäre es für Kryptoinvestoren ratsam, die Situation genau zu beobachten. Rechtsstreitigkeiten, selbst wenn sie nur die Gründer betreffen, könnten potenzielle Investoren abschrecken und somit den Kurs des Gala-Tokens weiter unter Druck setzen. Zudem werfen die Enthüllungen um mutmaßlichen Diebstahl und mangelnde finanzielle Kontrollen weitere Schatten auf Gala Games, das sich in einer ohnehin schon sensiblen Phase befindet.

Gala Coin Kursprognose

Derzeit befindet sich GALA mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 379,20 Mio. $ auf Platz 80 der größten Kryptowährungen. Von den insgesamt 50 Mrd. Gala Coins wurden bereits 49,24 % emittiert, jedoch müssen Anleger noch eine Inflation bei ihrem Investment berücksichtigen. Laut der Kryptodaten-Website Messari hat Gala Games seine Umlaufversorgung innerhalb des letzten Jahres um beeindruckende 253,49 % erhöht.

Gala Games hatte zu Jahresbeginn eine der steilsten Rallys am Kryptomarkt hingelegt. So konnte der Coin in seinem Hoch um rund 270 % steigen. Seitdem ist der Kurs von Gala Coin jedoch um rund 75 % gefallen, wobei nach dem Bärenmarkt auch die rechtliche Auseinandersetzung innerhalb von Gala den Abverkauf noch einmal intensiviert hat.

Nachdem GALA den unteren Trendkanals des absteigenden Dreiecks getestet und danach bei zeitgleicher Überverkauftheit im RSI einen Boden im Bereich von 0,1314 US-Dollar ausgebildet hatte, konnte der Coin ab dem 29. September wieder einen Anstieg verzeichnen. Dieser ging bis an den Cluster des oberen Ende des absteigenden Dreiecks, des horizontalen Widerstands bei 0,0156 US-Dollar und des Keltner-Kanals.

Die Rallye könnte noch bis zum Vorkrisenniveau von Gala bei 0,0183 US-Dollar weitergehen, da es bisher laut RSI noch keine Anzeichen auf Überkauftheit gibt. Allerdings muss dafür zunächst der Cluster überwunden werden.

Langfristig könnte das diversifizierte Gala-Portfolio aus Games, Musik und Film sowie Social-Media das Projekt zu einem der führenden Anbieter im dezentralen Web3 machen. Auf jeden Fall gibt es viele namhafte Partnerschaften mit Filmstars, Regisseuren, Musikern, Medienunternehmen und vor allem Spieleentwicklern, welche sich positiv auf den Gala Coin auswirken sollten. Zudem könnten die aktuellen Preise ein besonders günstiges Einstiegsniveau bieten.

