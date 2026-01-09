Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
12.01.26 03:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
73.312,9288 CHF 511,6887 CHF 0,70%
78.721,6381 EUR 588,3677 EUR 0,75%
68.367,1253 GBP 558,6128 GBP 0,82%
14.495.617,0734 JPY 130.922,2371 JPY 0,91%
91.809,9766 USD 990,1795 USD 1,09%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,73%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,76%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,83%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,45%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,07%
Trotz schwieriger Zeiten prognostiziert ein Analyst von Galaxy Digital einen sehr optimistischen Bitcoin-Kurs bis Ende 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch