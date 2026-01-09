DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.722 +0,8%Euro1,1660 +0,2%Öl63,30 +0,4%Gold4.580 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase

12.01.26 03:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.312,9288 CHF 511,6887 CHF 0,70%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.721,6381 EUR 588,3677 EUR 0,75%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.367,1253 GBP 558,6128 GBP 0,82%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.495.617,0734 JPY 130.922,2371 JPY 0,91%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.809,9766 USD 990,1795 USD 1,09%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,73%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,76%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,83%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,45%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,07%
Charts|News

Trotz schwieriger Zeiten prognostiziert ein Analyst von Galaxy Digital einen sehr optimistischen Bitcoin-Kurs bis Ende 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch