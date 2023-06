GameStop & Tezos: Ein unerwartetes Duo taucht in die Welt der P2E-Spiele ein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

GameStop, einst bekannt für den Verkauf von Videospielen, möchte sich durch die neue Partnerschaft mit Tezos verstärkt im Bereich der P2E-Spiele einsetzen. Zusammen streben sie danach, die P2E-Spielwelt mit ihrer innovativen Plattform GameStop Playr zu revolutionieren. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts Wichtiges über die Partnerschaft von GameStop und Tezos zu verpassen!

Partnerschaft von Tezos und GameStop für die P2E-Games-Plattform GameStop Playr

Wer hätte gedacht, dass GameStop, einst ein Synonym für physische Spieleinzelhändel, eine Partnerschaft mit Tezos, einer der führenden Blockchain-Plattformen, eingehen würde? Doch genau das ist geschehen.

GameStop tauscht seine traditionellen Geschäftsmodelle gegen innovative, dezentrale Lösungen ein, um in der sich ständig wandelnden Spielebranche mithalten zu können. Durch diese Zusammenarbeit will GameStop eine neue P2E-Gaming-Plattform namens GameStop Playr etablieren, welche auf der Tezos-Blockchain aufbaut.

Die Tezos-Blockchain, bekannt für ihre hohe Leistung und Sicherheit, wird zur Kerninfrastruktur von GameStop Playr. Dabei sollen AAA-Studio-Spiele durch die Plattform bereitgestellt werden, ein echter Gamechanger in der P2E-Gaming-Welt. Noch ist die Plattform GameStop Playr jedoch nicht gestartet und es sind keine kompatiblen Spiele angekündigt.

Die Führungskräfte beider Unternehmen äußerten sich optimistisch über die neue Partnerschaft. Peter Nguyen, Chief Marketing Officer von Tezos, skizzierte das ambitionierte Ziel, AAA Studio-Spiele über die GameStop Playr-Plattform mithilfe der Tezos-Blockchain bereitzustellen.

AJ Dinger, Leiter der Geschäftsentwicklung bei der Tezos-Stiftung, zeigte sich zuversichtlich, dass die Partnerschaft neue Kunden in den Bereich der Web3-Spiele bringen wird. Diese Visionen könnten einen Wendepunkt in der Annahme und Nutzung von Blockchaintechnologie in der Spieleindustrie markieren.

Es scheint, als ob Tezos und GameStop mit dieser Partnerschaft ein klares Zeichen setzen: Die Zukunft des Gamings liegt in der Blockchaintechnologie. So meinte es auch erst kürzlich der Reddit Mitbegründer Alexi Ohanian. Dennoch gibt es auch kritische Meinungen, welche behaupten, dass diese Geschäftsmodelle nicht nachhaltig seien.

GameStop: Vom Gaming-Einzelhandel zum P2E-Blockchaingame-Anbieter

Die Partnerschaft mit Tezos ist nicht GameStops erste Expedition in die Blockchainwelt. Das Unternehmen, bekannt als stationärer Einzelhändler für Videospiele, hat sich im vergangenen Jahr in Richtung Kryptowährung und Blockchaintechnologie orientiert. Im Jahr 2022 startete GameStop eine eigene NFT- und Krypto-Division, welche jedoch aufgrund der großen Verluste in Q3 2023 aufgegeben wurde.

Ein weiterer bemerkenswerter Schritt war die Einführung eines eigenen NFT-Marktplatzes in Zusammenarbeit mit Immutable X, der innerhalb der ersten 24 Stunden ein Handelsvolumen von 1 Million Dollar erreichte. Mit diesem Erfahrungsschatz im Rücken könnte GameStop seine Blockchain-Strategie mit Tezos weiter verstärken.

Die Reaktion des Marktes: GameStop (GME) steigt durch Optimismus

Aufgrund der bedeutenden Ankündigung der Partnerschaft ist der Aktienkurs von GameStop (GME) um 1,89 % gestiegen. Somit konnte sie den Optimismus bei den Anlegern steigern. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich diese Partnerschaft in den kommenden Monaten auf die Aktie von GameStop und den Token von Tezos auswirken wird.

Auswirkungen der Partnerschaft von Tezos und GameStop für GameStop Playr

Diese Partnerschaft zwischen Tezos und GameStop für GameStop Playr demonstriert die Möglichkeit, traditionelle Geschäftsmodelle durch den Einsatz von Blockchaintechnologie zu revolutionieren. Während die konkreten Auswirkungen dieser Partnerschaft noch abzuwarten sind, steht eines fest: Die Gaming-Welt schaut gespannt auf das, was Tezos und GameStop gemeinsam erreichen werden.

