DAX24.677 -1,1%Est505.871 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,52 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell
DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeinschaftswährung

Warum der Euro zum US-Dollar weiter zulegt - Japanischer Yen unter Druck

20.01.26 09:37 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro nach oben bewegt - Japanischer Yen unter Druck | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1553 CNY 0,0438 CNY 0,54%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8694 GBP 0,0020 GBP 0,23%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1396 HKD 0,0569 HKD 0,63%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,8165 JPY 0,6665 JPY 0,36%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1721 USD 0,0072 USD 0,62%
Charts|News

Wie bereits zu Beginn der Handelswoche profitierte die Gemeinschaftswährung von einer Schwäche des US-Dollars. Am Morgen stieg der Euro knapp über 1,17 Dollar und wurden damit etwa einen halben Cent höher gehandelt als am Vorabend.

Am Morgen stand der Dollar im Handel mit fast allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank belasten geopolitische Spannungen rund um den Grönland-Streit den Dollar. Sie sprachen von "Sell-America-Trades", die derzeit zu beobachten seien. Eine weitere Eskalation des Grönland-Konflikts würde dem Euro neuen Auftrieb verleihen, heißt es in der Analyse.

Unter Druck stand auch der japanische Yen. Nach der Ankündigung von vorgezogenen Neuwahlen wird am Markt eine größere Mehrheit für die amtierende Regierungschefin Sanae Takaichi erwartet. Diese hätte es dann leichter, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Nach Einschätzung der Dekabank verstärken sich die Fiskalsorgen in Japan und der Anstieg der Renditen für Staatsanleihen gehe weiter.

Im weiteren Handelsverlauf stehen unterdessen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Am Vormittag werden die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland erwartet. An der allgemein von Sorgen geprägten Stimmung dürfte auch der verbessert erwartete ZEW-Indikator nichts ändern, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Aaron Amat / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com