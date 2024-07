Gemeinschaftswährung

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert.

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0851 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag ebenfalls auf 1,0851 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachtern sprachen von einem impulsarmen Handel. Erst am Nachmittag stehen wichtige US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen könnten. Die Anleger warten vor allem auf Daten zu den Konsumausgaben. Diese enthalten auch Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA. Der sogenannte PCE-Deflator ist das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Bei den PCE-Daten wird ein Rückgang der Inflation erwartet.

Wenig Kursbewegung zeigte sich am Vormittag auch beim japanischen Yen, der damit die Kursrally der vergangenen Handelstage erst einmal nicht fortgesetzt hat. Bereits seit Donnerstagnachmittag ist der Yen im Handel mit dem US-Dollar nicht mehr weiter gestiegen. Auslöser waren besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in den USA.

Die US-Wirtschaft war laut Daten vom Donnerstag im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. "Die besser als erwarteten US-Wachstumszahlen setzten der bis dahin stattfindenden Flucht in die sicheren Häfen ein Ende und drehten die Entwicklung um", kommentierte Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank das Handelsgeschehen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen wie den japanischen Yen oder auch den Schweizer Franken abschwächte.

