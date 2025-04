US-Zölle

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert.

Die Gemeinschaftswährung Euro konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Vortag nach der Vorstellung eines umfangreichen US-Zollpakets halten. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1058 Dollar gehandelt.

Am Donnerstag hatte eine ausgeprägte Dollar-Schwäche dem Euro Auftrieb verliehen. Eine weitere Verschärfung der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung mit der Ankündigung von Zöllen gegen nahezu alle Länder der Welt hatte die amerikanische Währung deutlich belastet. Vor der Ankündigung der US-Zölle war der Euro bei 1,08 Dollar gehandelt worden.

"Die Kapitalmärkte reagierten zwar nicht panisch, aber doch sehr deutlich auf die überraschend hohen, von US-Präsident Trump angekündigten US-Importzölle", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Am Markt sind die Renditen von US-Staatsanleihen nach der Zollankündigung kräftig gesunken, was den Dollar ebenfalls belastet hat.

Kurz vor dem Wochenende richtet sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt wieder stärker auf Konjunkturdaten. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für März auf dem Programm, der am Markt stark beachtet wird, weil er eine große Bedeutung für die Geldpolitik in den USA hat. "Ein starker Stellenaufbau würde die US-Konjunktursorgen sicherlich etwas beruhigen, zumal die Zoll-Unsicherheit im März bereits nicht gerade gering war", schreiben die Experten der Dekabank./jkr/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)