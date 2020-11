Bitcoin boomt, Altcoins mit Nachholbedarf

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Kryptomarkt bleibt derzeit weiter zweigeteilt. Das zeigt ein Blick unten auf die Top20 (Quelle: cryptorank.io) unter den Kryptowährungen. Sowohl im Wochen- wie im Monats- oder Dreimonatsvergleich sticht die Performance des Bitcoin gegenüber den Altcoins deutlich heraus. Erst im längerfristigen Vergleich der letzten 6 Monate oder seit Jahresanfang kippt dieser Trend und viele Altcoins können die Kurssteigerungen des Bitcoin - teilweise deutlich - toppen.In der vergangenen Woche zeigte v.a. Ethereum nach einer zwischenzeitlichen Verschnaufpause wieder eine leichte Outperformance zum Bitcoin. Von daher könnte Ethereum in nächster Zeit wieder bessere Returns als der Bitcoin zeigen. Bereits seit Jahresanfang war das der Fall, mit 261% hat Ethereum mehr als die doppelte Performance im Vergleich zum Bitcoin. Einzelne Analysten erwarten schon einen Anstieg bis auf das Allzeithoch von rund 1.400 Dollar Anfang 2018. Im Gegensatz zum Bitcoin ist dies aber um das Dreifache vom aktuellen Kurs entfernt (vgl. Ethereum-Langfristchart unten). Den Jahreshöchststand von knapp 490 Dollar könnte Ethereum noch im November erreichen, Kurse bis 600 Dollar zum Jahresende sind nicht unrealistisch. Die Erwartung einer baldigen Einführung von Ethereum 2.0 dürfte den Kurs weiter treiben. Das Staking beginnt am 1. Dezember. Auch wenn die Prämien erst in ein bis zwei Jahren verfügbar und die Mittel für längere Zeit gebunden und damit illiquide sind, könnte das Vorspiel zum neuen Zeitalter des Proof of Stake bei Ethereum trotzdem die Kurse zum Jahresende beflügeln. Außerdem dürfte Ethereum vom Dreh bei den DeFi-Token profitieren. Diese haben nach den drastischen Verlusten der vergangenen Wochen und Monate nun nach oben gedreht. Zwar ist zuletzt kaum frisches Kapital in den Sektor geflossen. Das könnte sich aber wieder ändern und den Kurs von Ethereum als Basis der DeFi-Token wieder stärker antreiben.Daneben bleiben die Bitcoin-Klone Bitcoin Cash und Litecoin weiter sehr aussichtsreich. Wie Ethereum werden auch diese beiden Coins bald den US-Kunden von PayPal zum Handel angeboten. Beide Coins stehen auf oder nahe der Allzeittiefs gegenüber dem Bitcoin. Exemplarisch ist das unten im Litcoin/Bitcoin-Langfristchart veranschaulicht. Hier kann man erkennen, dass sich beim Litecoin immer wieder Phasen von extremer Underperformance mit solchen extremer Outperformance abwechselten. Nach der langen Phase der Underperformance seit Anfang 2019 könnte der Preis nun wieder eine Untergrenze gefunden haben und drehen. Mit der geplanten Einführung des MimbleWimble-Protokolls in 2021 würde die Anonymität bei Transaktionen gestärkt. Bei einer anhaltenden Aufwärtsbewegung des Bitcoin könnte Litecoin in nächster Zeit diese überproportional nachvollziehen. Zumal Litecoin bei Kryptoanlegern in den USA beliebt sind und der Coin in Kürze im Kryptoservice von PayPal US-Bürgern zum Handel angeboten wird.Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Gerd Weger schreibt seit 35 Jahren für verschiedene Publikationen Artikel zu Aktien und Derivaten. Dabei ging es meist um spekulative Anlagen in Wachstumsaktien und Optionsscheinen. Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf dem Markt für Kryptowährungen. Seit April 2018 führt er ein Krypto-Musterdepot bei coin-stars.de und schreibt dazu regelmäßig einen Artikel in "€uro am Sonntag". Das Musterdepot hat sowohl den Bitcoin wie auch alle Kryptoindizes weit outperformt. Am 1. Juni 2019 ist ein Realdepot auf verschiedene Kryptowährungen gestartet. Dieses wird auf der BISON App geführt. Das Musterdepot wird publizistisch begleitet im Magazin "Börse Online" und auf boerse-online.de.



