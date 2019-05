Warum sich Bitcoin-Kritiker Mark Mobius plötzlich für Kryptowährungen ausspricht

Während die größte Kryptowährung Bitcoin aus ihrer monatelang andauernden Seitwärtsbewegung ausgebrochen ist und einen starken Preisanstieg verzeichnen kann, wird auch unter Experten wieder vermehrt über mögliche Anwendungsfälle der digitalen Währung diskutiert. In einem Interview mit "Bloomberg" schlug Mark Mobius zum Thema Bitcoin und Co. überraschend moderate Töne an.

Wertübertragung im Blick

"Die Menschen auf der ganzen Welt wollen Geld einfach und sicher überweisen. Das ist tatsächlich die Grundlage für Bitcoin und andere Kryptowährungen dieser Art, ich glaube es wird ihnen gut gehen", so der Investor. Damit legt Mobius, der den digitalen Assets bislang wenig Positives abgewinnen konnte, eine kleine Kehrtwende hin, indem er ihren Nutzen in einem konkreten Anwendungsfall hervorhebt und die weltweite Nachfrage nach einer sicheren und unkomplizierten Wertübertragung ins Blickfeld rückt.

Warnung vor den Risiken

So überzeugt, dass er selbst in Kryptowährungen investieren würde, scheint Mobius aber weiter nicht zu sein. "Ob ich in sie investieren würde, ist eine andere Frage", so der Experte im Interview weiter. Schließlich gebe es eine "unglaubliche Volatilität", zudem könne man nicht einfach einer Organisation folgen, die den Überblick über die aktuellen Entwicklungen behält.

Zudem warnte Mobius in diesem Zusammenhang auch explizit vor den Gefahren von Kryptowährungen. "Man muss da sehr vorsichtig sein", so der Investor mit Blick auf den Zusammenbruch der Bitcoin-Börse Mt. Gox im Jahr 2014, bei dem frühe Bitcoin-Investoren mehrere Millionen Dollar verloren haben.

Kursschwankungen bestimmen weiter das Bild

Unterdessen hat der Bitcoin in den vergangenen Tagen wieder starke Schwankungen gezeigt. Nach einem Ausbruch über die Marke von 8.300 US-Dollar sackte die größte Kryptowährung am Freitag massiv ab, bevor sie am Wochenende wieder einen Erholungskurs einleiten konnte. Die starke Volatilität am Markt für Digitalwährungen ist einer der Hauptkritikpunkte vieler Bitcoin-Skeptiker. Der Chef der Kryptobörse Shapeshift hält die Preisschwankungen am Markt aber nicht nur für elementar sondern für eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Kryptowährungen. "Es muss Spekulationsblasen auf dem Kryptomarkt geben, weil Krypto die Welt erobert", so Erik Voorhees in der vergangenen Woche.



