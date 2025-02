Konjunktur im Fokus

Nach dem leichten Rückgang zur Wochenmitte hat sich der Kurs des Euro am Donnerstag kaum bewegt.

Die Gemeinschaftswährung Euro notierte am Vormittag bei 1,0473 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0487 (Dienstag: 1,0497) Dollar festgesetzt.

Aktuelle Inflationszahlen aus Spanien fielen wie von Analysten erwartet aus und lieferten damit kaum Impulse. Nach vier Anstiegen in Folge hat sich die Teuerung in dem Land im Februar nicht weiter beschleunigt. Aktuell ist die Inflation mit einem Wert von 2,9 Prozent im Jahresvergleich so hoch wie im Juli letzten Jahres.

Die Ankündigung von US-Importzöllen am Mittwochabend hat den Euro nur wenig belastet. US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen.

Im weiteren Handelsverlauf richtet sich der Blick unter anderem auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Die Daten dürften zusätzliche Informationen über die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher sowie über die Investitionsneigung der Unternehmen liefern, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Dabei verwiesen die Experten darauf, dass das am Dienstag veröffentlichte Verbrauchervertrauen enttäuscht und so erste Zweifel an der Robustheit der konjunkturellen Entwicklung habe aufkommen lassen.

