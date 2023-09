Coinbase launcht Lending-Dienst für institutionelle Investoren

Krypto-Kreditplattform

Coinbase launcht in den USA eine Krypto-Kreditplattform für institutionelle Investoren. Mit der "Prime-Brokerage-Plattform" soll sowohl die Verwahrung als auch der Handel digitaler Vermögenswerte möglich sein.

• Prime-Brokerage-Plattform: Krypto-Verwahrung und Handel digitaler Vermögenswerte

• Regulierter Ansatz bei der Krypto-Kreditvergabe

• Coinbase Expansion trotz regulatorischer Herausforderungen



Durch die Pleitewelle im Kryptosektor ist hier nicht nur eine Angebotslücke, sondern auch eine Vertrauenskrise entstanden. Denn die Insolvenzverfahren zahlreicher Krypto-Lender, wie Celsius, BlockFi, oder Genesis Global, nach dem Zusammenbruch von FTX, förderten nicht nur Liquiditätsprobleme, sondern zum Teil auch fragwürdige Geschäftspraktiken und illegale Transaktionen zu Tage.

Die entstandene Lücke will Coinbase nun mit erheblichen Investitionen in die neue Plattform schließen und seinen institutionellen Kunden die Sicherheit bieten, "digitale Vermögenswerte zu standardisierten Bedingungen an Coinbase verleihen" zitiert Bloomberg das Unternehmen. Denn trotz der Unsicherheiten am Kryptomarkt und den Risiken beim Verleihen von Kryptowährungen scheint Krypto-Lending weiterhin ein Trend zu sein, der Investoren mit hohen Renditen lockt. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Dokument vom 28. August 2023 geht hervor, dass Coinbase zu diesem Zeitpunkt bereits einen Betrag von 57 Millionen US-Dollar verzeichnete, der Gesamtbetrag aber nicht definiert ist.

Coinbase Web3 Wallet: Integration fragmentierter Zugänge

In der neuen Web3 Wallet von Coinbase Prime können die Inhaber laut Pressemitteilung des Unternehmens jeden Token aus unterstützten Netzwerken, einschließlich DeFi-Token und NFTs, speichern. Dies gilt auch für Assets, die noch nicht bei Prime Costody gelistet sind. Damit will Coinbase institutionellen Kunden einen direkten Zugang zum Web3 ermöglichen und die bislang fragmentierten Zugangsmöglichkeiten integrieren. Coinbase-Kunden sollen dann aus einer Hand alle Leistungen erhalten, statt wie bislang auf verschiedene Anbieter angewiesen zu sein, was nach Aussagen von Coinbase sowohl sicherheits- als auch kostentechnisch für die Firmenkunden interessant sei.

Die Web3 Wallet kann über den bestehenden Coinbase Prime-Zugang eingerichtet werden und soll den individuellen Bedürfnissen der Unternehmenskunden angepasst werden können. "Indem Sie Ihre eigene effiziente Transaktionsverarbeitung definieren, können Sie Web3-Richtlinien auf der Grundlage der Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens verwalten und den Betrieb skalieren", so Coinbase in der Pressemitteilung.

Coinbase: Investitionen und regulatorische Herausforderungen

Coinbase konnte im zweiten Quartal 2023 seine Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal eingrenzen und trotz rückläufigen Erlösen die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Die an der NASDAQ notierte Coinbase-Aktie konnte seit Jahresbeginn rund 116.,64 Prozent zulegen und notiert derzeit bei 76,67 US-Dollar (Stand: Schlusskurs von 20.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie in der Nähe ihres mittleren Kursziels, das im Konsensrating auf TipRanks von 22 Wall Street-Analysten mit einer Empfehlung, die Aktie zu halten, versehen ist (6 Buy, 9 Hold, 7 Sell).

Die weltgrößte Kryptobörse sieht sich in den USA allerdings auch mit Herausforderungen konfrontiert, weshalb Coinbase in der Vergangenheit auch immer wieder nach Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb der USA gesucht hat. Ende August verkündete das Unternehmen, auf eine Expansion in Kanada zu setzen.

Ende Juli hatte die US-Börsenaufsicht Coinbase wegen nicht-registriertem Handel mit Wertpapieren und fehlender Zulassungen verklagt.

Wie Cryptopolitan schreibt, fällt nun die Meldung über die Ausweitung des Coinbase-Geschäfts auf den Kreditmarkt zusammen mit einer Ankündigung von Anleihenrückkäufen. Laut Mitteilung auf dem Unternehmensblog, wurde die Summe zum Rückkauf von Anleihen mit Laufzeit 2031 auf 180 Millionen US-Dollar zuletzt erhöht.

Dies könnte darauf hindeuten, dass Coinbase seine Chancen auf dem Markt institutioneller Krypto-Kredite und der Bewältigung der regulatorischen wie betrieblichen Herausforderung trotz bestehender, nicht zu verachtender Risiken positiv einschätzt. In jedem Fall wird der Vorstoß von Coinbase auf diesem Gebiet erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Kryptosektor haben.

Redaktion finanzen.net