Bitcoin bricht in Richtung 20.000 US-Dollar ein: So entwickelt sich der Kryptomarkt am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagvormittag um 1,41 Prozent auf 22.797,48 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 22.479,83 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 130,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (126,18 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 2,48 Prozent stärker bei 1.230,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.201,08 US-Dollar.

Nach 43,06 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 4,95 Prozent auf 45,19 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,77 Prozent auf 0,3182 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3096 US-Dollar.

Daneben wertet Cardano um 09:40 auf. Es geht 11,36 Prozent auf 0,5139 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,4614 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (131,78 US-Dollar) geht es um -6,17 Prozent auf 123,65 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der IOTA-Kurs um 4,05 Prozent auf 0,2641 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2538 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0030 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0030 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1062 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1108 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0396 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0386 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 43,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,31 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,95 Prozent auf 9,848 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,755 US-Dollar.

