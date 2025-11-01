Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

01.11.25 17:23 Uhr

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,76 Prozent auf 110.408,21 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 109.572,71 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 3,51 Prozent auf 98,95 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 95,60 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,18 Prozent auf 3.893,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.847,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,16 Prozent auf 553,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 536,93 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,507 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,509 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs 31,72 Prozent stärker bei 69,85 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 53,03 US-Dollar.

Nach 334,90 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 2,19 Prozent auf 342,22 US-Dollar gestiegen.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 4,49 Prozent auf 5,188 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,965 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1376 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1411 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,6138 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6093 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3063 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3051 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0013 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0014 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0060 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0069 US-Dollar beziffert.

