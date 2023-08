Krypto-Marktbericht

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

14.08.23 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,37 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 29.392,18 US-Dollar wert, nach 29.284,26 US-Dollar am Vortag. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 229,40 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 228,34 US-Dollar wert war. Daneben wertet Ethereum um 09:40 auf. Es geht 0,49 Prozent auf 1.848,33 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.839,36 US-Dollar stand. Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,28 Prozent stärker bei 82,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,96 US-Dollar. Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,6275 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,6261 US-Dollar. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2901 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2894 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Monero um 0,35 Prozent auf 158,73 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 158,18 US-Dollar gemeldet wurde. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1696 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1377 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0294 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0296 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,22 Prozent auf 32,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 32,02 US-Dollar. Daneben wertet NEO um 09:40 auf. Es geht 0,32 Prozent auf 8,491 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,464 US-Dollar stand. Redaktion finanzen.net

