Krypto-Marktbericht

Kyptowährungen im Blick: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

09.07.23 09:48 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 26.895,1692 CHF -7,3612 CHF -0,03% Charts|News BTC/EUR 27.586,4828 EUR -7,5504 EUR -0,03% Charts|News BTC/GBP 23.571,5738 GBP -6,4515 GBP -0,03% Charts|News BTC/JPY 4.300.737,0783 JPY -1.177,1087 JPY -0,03% Charts|News BTC/USD 30.262,3726 USD -8,2828 USD -0,03% Charts|News ETH/CHF 1.658,7805 CHF 1,9097 CHF 0,12% Charts|News ETH/EUR 1.701,4178 EUR 1,9588 EUR 0,12% Charts|News ETH/GBP 1.453,7952 GBP 1,6737 GBP 0,12% Charts|News ETH/JPY 265.251,3046 JPY 305,3722 JPY 0,12% Charts|News ETH/USD 1.866,4554 USD 2,1488 USD 0,12% Charts|News BCH/CHF 238,3835 CHF -2,1354 CHF -0,89% Charts|News BCH/EUR 244,5109 EUR -2,1903 EUR -0,89% Charts|News BCH/GBP 208,9250 GBP -1,8715 GBP -0,89% Charts|News BCH/JPY 38.119,2827 JPY -341,4685 JPY -0,89% Charts|News BCH/USD 268,2284 USD -2,4028 USD -0,89% Charts|News LTC/CHF 86,0148 CHF -0,9199 CHF -1,06% Charts|News LTC/EUR 88,2258 EUR -0,9436 EUR -1,06% Charts|News LTC/GBP 75,3855 GBP -0,8063 GBP -1,06% Charts|News LTC/JPY 13.754,4093 JPY -147,1050 JPY -1,06% Charts|News LTC/USD 96,7837 USD -1,0351 USD -1,06% Charts|News XRP/CHF 0,4172 CHF -0,0010 CHF -0,23% Charts|News XRP/EUR 0,4280 EUR -0,0010 EUR -0,23% Charts|News XRP/GBP 0,3657 GBP -0,0008 GBP -0,23% Charts|News XRP/JPY 66,7205 JPY -0,1525 JPY -0,23% Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um -0,02 Prozent auf 30.265,08 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 30.270,66 US-Dollar gestanden hatte. Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagvormittag nach. Um -0,87 Prozent auf 268,29 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 270,63 US-Dollar. Zudem legt Ethereum zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 1.865,83 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.864,31 US-Dollar wert war. Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,95 Prozent auf 96,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 97,82 US-Dollar. Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,4695 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,4706 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2906 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2866 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,60 Prozent auf 168,24 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 167,24 US-Dollar. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1818 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1834 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0076 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0995 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0986 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0274 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0275 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 33,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (33,64 US-Dollar). In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der NEO-Kurs um 0,34 Prozent auf 8,966 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,936 US-Dollar an der Tafel. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com