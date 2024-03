Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

17.03.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

Um 12:25 ist Bitcoin 67.135,45 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 2,80 Prozent höher als am Vortag (67.135,45 US-Dollar). Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,22 Prozent auf 401,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 389,31 US-Dollar wert. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,73 Prozent auf 3.583,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.522,93 US-Dollar an der Tafel standen. Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 85,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,20 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,94 Prozent. Daneben wertet Ripple um 12:25 auf. Es geht 2,26 Prozent auf 0,6169 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,6033 US-Dollar stand. Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 12:22 notiert der Cardano-Kurs 2,66 Prozent stärker bei 0,6793 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,6617 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:07 steht ein Plus von 2,90 Prozent auf 142,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 138,87 US-Dollar. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:22 wurde ein Kurs von 0,3243 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,3190 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0058 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:18 bei 0,0060 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1278 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:07 bei 0,1307 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:24 wurde ein Kurs von 0,0493 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0486 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (36,00 US-Dollar) geht es um 2,37 Prozent auf 36,85 US-Dollar nach oben. Währenddessen legt der NEO-Kurs um 1,43 Prozent auf 15,08 US-Dollar zu. Gestern war NEO noch 14,87 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com