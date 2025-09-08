Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

09.09.25 09:48 Uhr

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Um 09:41 ist Bitcoin 113.083,88 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,88 Prozent höher als am Vortag (113.083,88 US-Dollar).

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,26 Prozent auf 114,01 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 112,59 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,33 Prozent auf 4.360,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.303,19 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,48 Prozent auf 585,34 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 588,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 3,013 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,969 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,48 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,00 Prozent auf 25,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 25,08 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,77 Prozent auf 271,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 266,79 US-Dollar.

Zudem legt NEO zu. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:41 auf 6,773 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 6,690 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1944 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,8642 US-Dollar am Vortag auf 0,8880 US-Dollar nach oben (2,75 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3778 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0060 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar.

