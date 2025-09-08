DAX23.810 ±0,0%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto15,85 +0,3%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.167 +1,0%Euro1,1757 ±-0,0%Öl66,59 +0,5%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freunldich -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
BMW-Aktie kaum bewegt: BMW hält an strategischen Margenkorridor fest BMW-Aktie kaum bewegt: BMW hält an strategischen Margenkorridor fest
Fresenius-Aktie gewinnt: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital Fresenius-Aktie gewinnt: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

09.09.25 09:48 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.702,4358 CHF 822,5747 CHF 0,93%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
96.167,0924 EUR 915,4248 EUR 0,96%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.304,6850 GBP 594,1763 GBP 0,72%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.641.057,4032 JPY 121.125,4520 JPY 0,73%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
113.016,4957 USD 915,7497 USD 0,82%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.457,7819 CHF 45,9666 CHF 1,35%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.706,9766 EUR 50,5679 EUR 1,38%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.211,1662 GBP 36,1728 GBP 1,14%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
641.466,9328 JPY 7.319,2748 JPY 1,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.356,4747 USD 53,2835 USD 1,24%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3937 CHF 0,0396 CHF 1,68%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5662 EUR 0,0434 EUR 1,72%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2230 GBP 0,0323 GBP 1,47%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
444,0647 JPY 6,5189 JPY 1,49%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0158 USD 0,0467 USD 1,57%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7034 CHF 0,0182 CHF 2,66%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7541 EUR 0,0198 EUR 2,69%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6532 GBP 0,0156 GBP 2,45%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
130,4893 JPY 3,1352 JPY 2,46%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8862 USD 0,0220 USD 2,55%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,3914 CHF 1,1227 CHF 1,26%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
96,9057 EUR 1,2373 EUR 1,29%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
83,9445 GBP 0,8722 GBP 1,05%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.768,8764 JPY 176,6648 JPY 1,06%
Charts|News

Um 09:41 ist Bitcoin 113.083,88 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,88 Prozent höher als am Vortag (113.083,88 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 71,4 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,26 Prozent auf 114,01 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 112,59 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,33 Prozent auf 4.360,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.303,19 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,48 Prozent auf 585,34 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 588,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 3,013 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,969 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,48 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,00 Prozent auf 25,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 25,08 US-Dollar.

Zudem gewinnt Monero am Dienstagvormittag hinzu. Um 1,77 Prozent auf 271,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 266,79 US-Dollar.

Zudem legt NEO zu. Um 1,24 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:41 auf 6,773 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 6,690 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1944 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,8642 US-Dollar am Vortag auf 0,8880 US-Dollar nach oben (2,75 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3844 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3778 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0060 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com