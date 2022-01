So entwickeln sich Bitcoin & Co. heute

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 38.092,93 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 38.158,79 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 300,27 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 298,83 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 2.616,99 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.598,79 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 111,43 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 110,87 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,6188 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,6176 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 1,066 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,060 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs notiert am Sonntag bei 153,62 US-Dollar. Damit kletterte der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 153,47 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,8293 Dollar.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0100 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0100 US-Dollar kostete.

Der Stellar-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Stellar-Kurs bei 0,2024 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,2027 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEM-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,1045 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 96,90 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 96,40 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 19,97 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 19,31 US-Dollar notiert hatte.

