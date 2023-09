Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

30.09.23 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,16 Prozent auf 26.961,99 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (26.961,99 US-Dollar). In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,57 Prozent auf 236,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 235,42 US-Dollar an der Tafel. Daneben wertet Ethereum um 12:25 auf. Es geht 0,46 Prozent auf 1.675,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.668,02 US-Dollar stand. Währenddessen wird Litecoin bei 65,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,66 US-Dollar). Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,5168 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2495 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,2515 US-Dollar beziffert. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -0,68 Prozent auf 145,78 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 146,78 US-Dollar an der Tafel standen. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1519 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1514 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0037 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0037 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1129 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1122 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0262 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0263 US-Dollar. Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -0,07 Prozent auf 27,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 27,43 US-Dollar wert. Zudem gibt NEO nach. Um -0,09 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:25 auf 7,341 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 7,347 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net

