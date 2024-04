Krypto News: 3 neue Kryptowährungen mit 100x Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell sorgen drei neue Kryptowährungen für Aufsehen in der Krypto-Community, da sie das Potenzial haben, Investitionen um das Hundertfache im Wert zu steigern. Bei den zu den Coins gehörenden Projekten 99 Bitcoins, Dogeverse und 5thScape handelt es sich jeweils um ganz unterschiedliche innovative Krypto-Projekte, deren Coins siech noch im PreSale befinden und daher großes Wachstumspotenzial haben.

Projekt Hauptmerkmale Blockchain PreSale-Preis Coin-Name 99 Bitcoins Bildungsplattform mit Learn-to-Earn Mechanismus Ethereum $0.001 $99BTC Dogeverse Erster Doge-Multichain Token Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche $0.000295 $DOGEVERSE 5thScape VR-Ökosystem, kombiniert VR mit Kryptotechnologie Ethereum $0.00327 $5SCAPE

99 Bitcoins – Learn-to-Earn Mechanismus könnte für explosive Kursentwicklung sorgen

Der Kryptospace steht mit Bitcoins Halving am 20. April kurz vor einem wichtigen Ereignis. In dieser aufregenden Zeit präsentiert die seit 2013 im Kryptosektor etablierte Bildungsplattform 99Bitcoins ihr innovatives Learn-to-Earn-Modell. Das Modell verspricht, das Engagement der Nutzer zu belohnen, indem es ihnen ermöglicht, durch den Abschluss von Bildungsmodulen 99BTC-Token direkt in ihre Ethereum-Wallets zu verdienen.

99Bitcoins nutzt die aktuell bullische Marktstimmung optimal und bietet über 79 Stunden an Krypto-Kursen, die Nutzern Wissen vermitteln und auch die Möglichkeit bieten, durch Lernen zu verdienen. Die 99BTC-Token können dann eingetauscht werden, um Zugang zu exklusiven Inhalten oder Rabatten auf Partnerprodukte zu erhalten.

Zwar wurde 99BTC auf Ethereum gelauncht, doch schon bald soll auch eine Integration zu BRC-20 stattfinden, die es ermöglichen wird, auf der Bitcoin-Blockchain Anwendungen zu entwickeln, die von dApps bis hin zu NFTs reichen. Die Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten für Anwender, sich aktiv in die Welt der Kryptowährungen einzubringen und die gelernten Inhalte praktisch anzuwenden.

Das Timing von 99Bitcoins ist strategisch klug gewählt: Das bevorstehende Bitcoin Halving dürfte viele neue Investoren anziehen, was die Nachfrage nach einem strukturierten und belohnenden Bildungssystem wie dem von 99Bitcoins weiter steigern wird. Zusätzlich zur Bildungschance ist der PreSale von 99Bitcoins eine hervorragende Investitionsmöglichkeit, die Anlegern erlaubt, frühzeitig zu investieren und von einem PreSale-Preis von nur 0.001 Dollar pro 99BTC Token zu investieren. Bereits jetzt zeigt das investierte Kapital von über 300.000 Dollar das starke Vertrauen der Community in das Potenzial von 99Bitcoins.

Für die Token-Inhaber bietet 99Bitcoins exklusive Vorteile wie Zugang zu spezialisierten Trainingskursen, fortschrittliche Krypto-Handelssignale und die Teilnahme an VIP-Community-Gruppen, die alle darauf abzielen, ihr Krypto-Wissen zu vertiefen und ihre Handelsstrategien zu verbessern.

Dogeverse – Der erste Multichain-Doge-Token geht gerade im PreSale durch die Decke

Derzeit erregt auch der PreSale des Dogeverse-Tokens als erstem Doge-Multichain Token große Aufmerksamkeit in der Kryptowelt. Der Multichain-Ansatz ermöglicht es dem Token, nahtlos zwischen verschiedenen führenden Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base zu operieren. Die breite Kompatibilität erweitert die Reichweite und verbessert die Zugänglichkeit des Tokens erheblich, was Dogeverse zu einer attraktiven Option für eine vielfältige Anlegerschaft macht.

Der Dogeverse-Token zielt darauf ab, eine starke und einheitliche Community zu schaffen. Das Maskottchen des Projekts, “Cosmo the Doge”, symbolisiert das Vorhaben und steht sinnbildlich für die Fähigkeit des Tokens, zwischen verschiedenen Netzwerken zu wechseln. Das wird durch den Einsatz fortschrittlicher Bridging-Technologien wie PortelBridge erreicht, die es ermöglichen, $DOGEVERSE-Tokens zwischen unterstützten Netzwerken nahtlos und kostengünstig zu transferieren.

Seit dem Start des PreSales zeigt Dogeverse beeindruckende Früherfolge, mit bereits über 4,6 Millionen Dollar an Investitionen. Mit einem PreSale-Preis von nur 0,000295 Dollar pro Token und der Möglichkeit, die Tokens zu staken, um eine Jahresrendite von 211 Prozent zu erzielen, bietet Dogeverse eine besonders attraktive Investitionsmöglichkeit.

Die anstehenden Ereignisse wie der Doge Day und das Bitcoin-Halving am 20. April könnten die Nachfrage nach dem Token weiter steigern und einen explosiven Start für Dogeverse nach dem Ende des PreSales bedeuten. Für Anleger, die in Dogeverse investieren möchten, beginnt der Einstieg auf der offiziellen Website, wo sie ihre Wallets verbinden und in $DOGEVERSE-Token investieren können. Nach dem PreSale können die Tokens über das gleiche Wallet und die Blockchain, die für den Kauf verwendet wurde, beansprucht werden. Die $DOGEVERSE-Tokens werden bald auf allen großen Chains und DEXs handelbar sein, und dank der fortschrittlichen Dogeverse-Bridge können Investoren ihre Tokens zwischen verschiedenen Chains nahtlos transferieren.

5thScape – Das erste allumfassende VR-Ökosystem im Kryptospace

Das aufstrebende Projekt 5thScape steht an der Schwelle, das erste umfassende Virtual-Reality-Ökosystem im Kryptoraum zu werden. Als eine Fusion aus Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Blockchain-Technologie, zielt 5thScape darauf ab, die Art und Weise, wie Menschen lernen, spielen und arbeiten, neu zu definieren, indem es die Grenzen zwischen der realen und der virtuellen Welt verwischt.

5thScape bietet ein breites Spektrum an VR-Erlebnissen, von immersiven Spielen und Filmen bis hin zu Bildungsangeboten und professionellen Schulungen, die alle darauf ausgerichtet sind, Benutzern bereichernde Erfahrungen zu bieten. Die Vielfalt sorgt dafür, dass für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas dabei ist, sei es in adrenalingeladenen Kämpfen, bei hochgeschwindigkeits VR-Rennen, in mystischen Welten oder beim Erlernen des Bogenschießens. Die VR-Technologie könnte Bereiche wie das Gesundheitswesen, die Bildung und die Unternehmenswelt revolutionieren, indem sie komplexe Konzepte verständlich macht und realitätsnahe Simulationen bietet, die das Lernen und die Leistung verbessern.

Eine Verbindung von VR mit der Blockchain-Technologie eröffnet zudem neue Möglichkeiten für virtuelle Ökonomien und bietet eine Plattform für Transaktionen, die nahtlos sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt funktionieren. 5thScape ist dabei, eine Community zu schaffen, die innovative Denker und Kreative aus der ganzen Welt zusammenbringt, um gemeinsam die Zukunft der digitalen Interaktion zu gestalten.

Das Herzstück von 5thScape sind die hochwertigen VR-Headsets und ergonomisch entwickelten Gaming-Stühle, die speziell für ein maximales Immersionserlebnis konzipiert sind. Beide Hardware-Komponenten sind entscheidend, um eine nahtlose und eindrucksvolle VR-Erfahrung zu gewährleisten. Zudem bietet das Developer-Center von 5thScape einen zentralen Innovationshub, der Entwicklern Ressourcen, Werkzeuge und Unterstützung zur Verfügung stellt, um ihre Visionen in greifbare VR-Erlebnisse umzusetzen.

Die aktuelle PreSale-Phase des 5thScape-Projekts bietet Investoren eine einmalige Gelegenheit, zu einem stark vergünstigten Preis in die Zukunft des Projektes und seiner Kryptowährung 5SCAPE zu investieren. Mit bereits über 5 Millionen US-Dollar an Funding und einem aktuellen Preis von nur 0,00327 Dollar pro 5thScape-Token (5SCAPE), zeigt das Projekt bereits beeindruckende Fortschritte. Der PreSale-Preis wird bald auf 0,00376 Dollar ansteigen, was einen zusätzlichen Anreiz für frühe Investoren bietet.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.