Krypto News: Bitcoin OTC Desks gehen die Bitcoins aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Verfügbarkeit von Bitcoin an OTC-Handelsplätzen in den USA nimmt rapide ab. Aktuellen Berichten zufolge sind nur noch rund 40 Bitcoins auf diesen Plattformen verfügbar. Die Knappheit deutet auf einen bevorstehenden Angebotsengpass hin, der das Potenzial hat, die Preisstrukturen und Handelsdynamiken im Kryptomarkt grundlegend zu verändern.

OTC Desks haben fast keine Bitcoins mehr – Supply Shock incoming?

In der jüngsten Zeit zeichnet sich eine beispiellose Entwicklung auf dem US-amerikanischen Over-the-Counter (OTC) Markt für Bitcoin ab, die weitreichende Folgen für die gesamte Kryptowährungslandschaft haben könnte. Berichte und Analysen von namhaften Persönlichkeiten und Datenanalysefirmen wie Glassnode enthüllen eine dramatische Verknappung des Bitcoin-Angebots auf OTC-Plattformen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren lediglich 40 Bitcoin für den Verkauf verfügbar. Dies ist ein Zustand, der seit Januar 2019 nicht mehr beobachtet wurde. Die Entwicklung ist ein klares Zeichen für einen bevorstehenden Angebotschock, der das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bitcoin-Markt erheblich stören könnte.

OTC-Transaktionen sind Transaktionen, die außerhalb regulärer Kryptowährungsbörsen stattfinden, um große Preisbewegungen zu vermeiden. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Kryptowährungshandels, insbesondere für institutionelle Investoren und große Marktteilnehmer. Die Tatsache, dass derartige Plattformen nun nahezu leer sind, deutet darauf hin, dass eine massive Nachfrage nach Bitcoin besteht, die das verfügbare Angebot weit übersteigt.

Quelle: Glassnode

Die Auswirkungen der Entwicklung sind sehr vielschichtig. Zunächst einmal weist sie auf eine erhebliche Veränderung im Verhalten von Investoren und im Umgang mit Bitcoin hin. Große institutionelle Akteure wie BlackRock und Fidelity, die bisher bevorzugten Zugang zu Bitcoin über OTC-Desks hatten, könnten sich jetzt gezwungen sehen, ihre Käufe über öffentliche Börsen abzuwickeln. Sowas würde nicht nur die Transparenz der Preisfindung erhöhen, sondern auch zu einer erhöhten Volatilität und potenziell größeren Preissprüngen führen, da die Nachfrage direkt auf das begrenzte Angebot an öffentlichen Börsen trifft.

Analysten und Beobachter des Marktes, darunter Caitlin Long, bestätigen diese Trends und prognostizieren bedeutende Bewegungen im Bitcoin-Preis. Die Vorstellung, dass ein so geringes Angebot an Bitcoin verfügbar ist, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, hat bereits zu Spekulationen über eine mögliche Allzeithoch-Rallye im Vorfeld des nächsten Halving-Events geführt.

Only ~40 #BTC available for sale at any price at one point on Wednesday, I was told by a credible source… — Caitlin Long (@CaitlinLong_) March 1, 2024

Darüber hinaus deutet die aktuelle Situation auf einen signifikanten Wandel in der Wahrnehmung von Bitcoin als Anlageklasse hin. Immer mehr Investoren erkennen Bitcoin als wertvolles Gut in einem zunehmend inflationären Wirtschaftsumfeld. Die Tatsache, dass große Finanzinstitute und ETFs nun einen erheblichen Teil des Bitcoin-Angebots aufsaugen, unterstreicht das wachsende Vertrauen in Bitcoin als “digitales Gold”.

Das sind die Gründe für die Bitcoin-Knappheit

Die aktuelle Knappheit von Bitcoin am Markt lässt sich durch eine Kombination mehrerer Faktoren erklären, die zusammen eine beispiellose Nachfrage erzeugen, die das Angebot bei weitem übersteigt. Ein Schlüsselfaktor ist die Einführung von Bitcoin Spot ETFs, die es einer breiteren Investorengruppe, insbesondere institutionellen Investoren, ermöglicht, direkt in Bitcoin zu investieren. Die Entwicklung hat die Tür für Großanleger geöffnet, die zunehmend den OTC-Markt nutzen möchten, um große Mengen an Bitcoin zu kaufen, ohne den Marktpreis unmittelbar zu beeinflussen.

Eine zunehmende Beliebtheit von OTC-Transaktionen unter Großanlegern führt zu einer spürbaren Angebotsknappheit. Gleichzeitig wächst das Interesse von Einzelhandelsinvestoren, getrieben durch die steigenden Preise und die allgemeine mediale Aufmerksamkeit, die Bitcoin erhält. Das wachsende Retail-Interesse trägt ebenfalls zur Verknappung des Angebots bei, da immer mehr Menschen versuchen, Bitcoin in ihr Portfolio aufzunehmen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Angebotsknappheit beiträgt, ist das baldige Bitcoin Halving. Das Ereignis, das in regelmäßigen Abständen stattfindet, halbiert die Belohnung, die Miner für das Hinzufügen eines neuen Blocks zur Blockchain erhalten, was effektiv das Angebot an neuen Bitcoins, die in Umlauf kommen, reduziert. Viele Anleger möchten sich vor diesem Hintergrund bereits im Vorfeld mit Bitcoins eindecken, in Erwartung einer weiteren Verknappung des Angebots und potenzieller Preisanstiege.

Der Markt befindet sich derzeit in einer Art FOMO (Fear of Missing Out), da viele eine noch größere Rallye für Bitcoin im Jahr 2024 erwarten und sich deshalb mit Bitcoins eindecken möchten. Die Erwartung einer zukünftigen Preissteigerung verstärkt die aktuelle Nachfrage und trägt zur Angebotsknappheit bei.

Auch kleinere Kryptoprojekte profitieren maßgeblich von aktuell bullischer Dynamik

Angesichts der zunehmenden Knappheit von Bitcoin an OTC-Handelsplätzen könnte bald eine beispiellose Krypto-Rallye bevorstehen. Daher richtet sich das Augenmerk der Krypto-Community nun auch auf innovative Projekte wie eTukTuk. Das einzigartige Kryptoprojekt hebt sich durch seinen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und die Transformation des städtischen Transportsystems hervor und stellt somit ein starkes Pendant zum Energiefresser Bitcoin dar.

eTukTuk zielt darauf ab, den Transportsektor zu revolutionieren, indem es eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative zu traditionellen TukTuks bietet. Durch die Einführung elektrischer TukTuks und einer unterstützenden Ladeinfrastruktur, die auf Blockchain-Technologie basiert, strebt eTukTuk danach, den CO₂-Ausstoß zu verringern und eine gesündere städtische Umgebung zu fördern. Das Projekt nutzt den eigenen $TUK Token, um Transaktionen innerhalb seines Ökosystems zu erleichtern, und bietet Staking-Möglichkeiten mit dreistelliger jährliocher Rendite, die es den Teilnehmern ermöglichen, von der Entwicklung des Projekts und dessen Erfolg zu profitieren.

Der aktuelle PreSale von $TUK bietet Investoren die Gelegenheit, sich frühzeitig an diesem zukunftsweisenden und ökologisch nachhaltigen Projekt zu beteiligen. Bisher wurden hier bereits weit übewr 1,5 Millionen Dollar an Funding eingenommen. Das Investoreninteresse an dem Coin ist also groß.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.