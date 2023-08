Krypto News: Bitcoin zittert, Coinbase denkt an Zukunft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Coinbase steht bei der US-Finanzaufsicht SEC nicht ganz so gut dar, dennoch hat das Unternehmen weiter am Ausbau seiner internationalen Geschäftsbeziehungen in den USA gearbeitet. Wie Coinbase jetzt bekannt gab, hat die größte Krypto-Börse der USA die behördliche Genehmigung erhalten, berechtigten Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika Krypto-Futures auf Basis von Bitcoin und Ethereum anzubieten.

Coinbase bietet USA-Kunden jetzt Krypto-Futures an

Coinbase Financial Markets Inc. gab bekannt, dass es die behördliche Genehmigung der National Futures Association, einer von der Commodity Futures Trading Commission CFTC benannten Selbstregulierungsorganisation, erhalten hat. Damit kann Coinbase als Futures Commission Merchant (FCM) fungieren und kann berechtigten US-Kunden Zugang zu Krypto-Futures gewähren. Als Futures Commission Merchant ist Coinbase berechtigt, Termingeschäfte als Börsenmakler anzubieten.

Das bedeutet, Coinbase nimmt von berechtigten Kunden Kauf- und Verkaufsaufträge für Futures entgegen und führt diese aus. Ein ständiges Mindestkapital von 100.000 US-Dollar muss dafür permanent aufrecht gehalten werden. Für jeden Trade ist an die CFTC eine Gebühr fällig.

Futures auf Kryptos – So funktionieren die Termingeschäfte

Der Kryptohandel hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Anbieter sind auf den Markt gedrängt und haben verschiedenste Handelsoptionen entwickelt. Auch durch die technologische Weiterentwicklung sind neue Assetklassen und Trading Methoden entstanden.

Futures gibt es schon sehr lange am klassischen Finanzmarkt. Durch das Aufkommen von Kryptowährungen sind Krypto-Futures die logische Konsequenz aus einem verbesserten Zugang zum Markt.

Der Markt für Krypto-Derivate stellt weltweit ein Volumen von 3 Billionen US-Dollar* dar und wir glauben, dass zusätzliche Produktentwicklung und Zugänglichkeit ein erhebliches Wachstum ermöglichen werden. Es ist wichtiger denn je, die Vorteile von Futures einem breiteren Markt zugänglich zu machen, damit alle Arten von Händlern Zugang zu den regulierten US-amerikanischen Märkten für Krypto-Derivate haben. Quelle: Coinbase Blog

Ein Krypto Futures ist ein Termingeschäft, der auf einem Vertrag zwischen zwei Parteien, und zwar dem Händler und dem Anleger, basiert. Die zugrundeliegende Kryptowährung wird zu einem festen Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gekauft oder verkauft.

Als Termingeschäft ist der Verkäufer vertraglich zum Liefern des Vertragsgegenstandes, also in dem Fall der Kryptowährung, auf Basis der Vertragsdetails verpflichtet.

Der Käufer ist dagegen verpflichtet, die Basiswährung wie vereinbart zum Zeitpunkt in der Zukunft zum festgelegten Preis abzunehmen. Dabei ist der reale Wert der Basiswährung zum festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft unerheblich.

Experten bewerten Futures und auch Krypto-Futures als heikles Investment, denn durch das Wetten auf einen zukünftigen Kurs sind sowohl große Gewinne als auch große Verluste möglich.

Das bedeutet die Genehmigung von Coinbase für den Kryptomarkt

Als erster kryptonativer Marktführer überhaupt, bewerten viele Experten die erteilte Genehmigung von Coinbase als historischen Meilenstein in der Entwicklung und weltweiten Akzeptanz von Kryptowährungen.

Letztes Jahr erwarb Coinbase die Plattform FairX, eine von der CFTC regulierte Handelsplattform, und veröffentlichte sie später unter dem neuen Namen Coinbase Derivates Exchange.

Jetzt ist diese Plattform für Drittanbieter zugänglich und hat einen umfangreichen Liquiditätspool aus 4,7 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-Futures und 2 Milliarden US-Dollar in ETH-Futures aufgebaut. Die jüngste behördliche Genehmigung für den Futures-Handel erfolgte, nachdem die Coinbase Derivatives Exchange im Juni neue Bitcoin- und Ether-Futures-Kontrakte für institutionelle Kunden eingeführt hatte.

Der Grund für die Expansion und die neuen Angebote gab Coinbase damit an, dass es eine starke Nachfrage institutioneller Investoren für fortschrittliche Derivateprodukte feststelle.

Durch die Möglichkeit, Long- und Short-Positionen auf Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu platzieren, steuern Anleger das Risiko ihrer zugrundeliegenden Krypto-Assets. Der Vorteil von Krypto-Futures liegt auch am Zugang mit weniger Vorabinvestitionen als am herkömmlichen Spothandel. Den macht der Hebel möglich, dieser ist jedoch auch überaus riskant.

Zusätzlich zum Risikomanagement und der verbesserten Präzision sind diese institutionellen Verträge mit deutlich niedrigeren Gebühren als herkömmliche Angebote verbunden, sodass Institutionen ihre Kapitaleffizienz maximieren können. Durch die Reduzierung der Handelskosten möchte Coinbase Derivatives Exchange ein Umfeld schaffen, das eine bessere Zugänglichkeit und Beteiligung fördert und letztendlich dem gesamten Krypto-Ökosystem zugutekommt. Quelle: Coinbase Blog

Daher ist es sinnvoll, dass Coinbase die Krypto-Futures nur institutionellen Anlegern in den USA anbieten darf. Das stellt sicher, dass diese über ausreichend Kenntnisse am Markt verfügen und sich der Risiken bewusst sind.

Händler erhalten mit dem neuen Angebot von Coinbase darüber hinaus die Chance, Krypto-Futures mit einer Größe von 1 BTC oder 10 ETH zu traden und damit weitere Rendite in einem hochdynamischen Marktumfeld zu generieren.

Alternative für private Kleinanleger: Launchpad.XYZ

Da nur institutionelle Anleger Zugang zu den Krypto-Futures von Coinbase US haben, sind private Investoren aus Deutschland leider außen vor. Doch es gibt Alternativen, die zudem mit meist geringeren Risiken verbunden sind, da es hier keinen Hebel und keine Kurswetten gibt. Der Vorschlag bezieht sich auf einen neuen Coin, der 2023 explodieren könnte, und zwar $LPX von Launchpad.XYZ.

Der native Utility-Token $LPX wurde zur Preisstabilisierung nicht nur auf dem Tokenstandard von Ethereum, ERC20, entwickelt, sondern auch an den Stablecoin von Tether, dem USDT, gekoppelt. Daher ist der Kauf sowohl mit Fiat, als auch mit ETH und USDT möglich.

Die Plattform sieht sich als zentralen Zugang zum Web 3.0 und bietet dafür eine plattformübergreifende Möglichkeit, ins Trading einzusteigen. Die Echtzeit Trading-Signale gehören genauso zu den Funktionen wie der NFT-Marktplatz, eine dezentralisierte Exchange, ein Gaming-Hub und der umfangreiche Wissensbereich.

Über den kostenlosen Telegram-Zugang erhalten Tokeninhaber zudem die Möglichkeit von dem Trading-Bot von Launchpad.XYZ zu profitieren. Derzeit befindet sich das Projekt in der letzten Phase des Vorverkaufs, der Token kostet nur 0,0445 $. Privatanleger haben bereits mehr als 1,39 Millionen US-Dollar in die Entwicklung investiert, der Token Launch steht unmittelbar bevor.

Fazit: Für Bitcoin waren es stürmische Tagen. Es bleibt den Analysten überlassen, ob wirklich nur der Verkauf des gesamten Bitcoin-Bestandes von SpaceX Auslöser des Kursrutsches war, oder ob es noch andere Hintergründe gab. Unbeirrt davon, baut Coinbase in den USA sein Engagement weiter aus und offenbar auch unbeeindruckt von den aktuellen SEC-Problemen.

Die Angebote der BTC- und ETH-Futures richten sich jedoch nur an institutionelle Anleger in den USA. Privatanleger hierzulande könnten unserer Empfehlung für den neuen Coin von Launchpad.XYZ folgen, um ihr Portfolio zu diversifizieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/