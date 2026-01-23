Krypto News: CertiK IPO geplant, HYPER ICO auf 31 Mio. Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Blockchain-Security-Firma CertiK sorgt aktuell für Aufsehen: Laut Aussagen von Mitgründer Ronghui Gu beim World Economic Forum in Davos arbeitet das Unternehmen an Plänen für einen Börsengang (IPO) – mit einer bewährten Bewertung von rund 2 Milliarden US-Dollar aus früheren Finanzierungsrunden. Dieser Schritt könnte nicht nur den wachsenden Trend institutioneller Investitionen in Web3-Infrastruktur unterstreichen, sondern auch neue Wege zwischen Krypto-Ökosystem und traditionellen Finanzmärkten weiter öffnen. In einem Marktumfeld, in dem Sicherheit und regulatorische Transparenz zunehmend im Fokus stehen, ist ein möglicher CertiK-IPO ein spannendes Ereignis.

CertiK will als erster Web3-Security-Star an die Börse

Die Pläne für einen Börsengang sind momentan noch in einem frühen Stadium, aber CertiK betont, dass eine öffentliche Notierung ein strategisches Ziel ist, um das Vertrauen institutioneller Anleger zu stärken und die Rolle von Sicherheitsinfrastrukturen in Web3 klarer zu positionieren.

Das Unternehmen, das 2018 gegründet wurde und sich auf Smart-Contract-Audits und Blockchain-Security-Tools spezialisiert hat, hat inzwischen über 5.000 Projekte geprüft und sich laut eigenen Angaben an der Sicherung von rund 600 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswertenbeteiligt.

Ein IPO hätte für CertiK mehrere potenzielle Vorteile: Erhöhte Sichtbarkeit, breitere Kapitalbasis und eine formellere Struktur, die traditionellen Investoren ein stärker reguliertes Engagement im Krypto-Bereich ermöglicht. Anders als viele tokenbasierte Geschäftsmodelle generiert CertiK Einnahmen durch Audits, Monitoring-Software und Abonnements, was aus Sicht von TradFi-Investoren eine klarere Ertragsbasis schafft.

Zudem fügt sich der geplante Börsengang in einen Trend von Krypto-Unternehmen ein, die 2026 an die Börse streben: Nach dem erfolgreichen IPO von BitGo planen auch Firmen wie Ledger, Kraken oder Consensys öffentliche Listings.

Trotz dieser positiven Signale betont CertiK-CEO Gu, dass konkrete Zeitpläne und Details noch ausgearbeitet werden müssen, inklusive weiterer Investitionen und strategischer Partnerschaften, bevor tatsächlich ein Börsengang erfolgt.

