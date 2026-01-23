Beste Krypto-Presales, nachdem Bitcoin unter 90.000 US-Dollar fällt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin kämpft weiter um die psychologisch wichtige Marke von 90 000 US-Dollar: Nach einem kurzfristigen Rücksetzer unter dieses Niveau in den letzten Tagen zeigt sich der Markt volatil und vorsichtig zugleich, während einige On-Chain-Daten auf nachlassenden Verkaufsdruck großer BTC-Adressen hindeuten. In einem solchen Umfeld – in dem viele Anleger Gewinne sichern oder Risiko reduzieren – kann Kapital in frühphasige Presale-Projekte rotieren.

Besonders zwei Token, Bitcoin Hyper (HYPER) und Maxi Doge (MAXI), ziehen derzeit Aufmerksamkeit auf sich, weil sie unterschiedliche Narrative bedienen: von technischer Skalierung bis hin zu Meme- und Community-Dynamik.

Bitcoin Hyper (HYPER): Layer-2-Technologie trifft auf Bitcoin

Der Presale von Bitcoin Hyper (HYPER) gehört derzeit zu den größten im Kryptomarkt: Bereits über 30 Millionen US-Dollar an Mitteln wurden eingesammelt, während der Token noch weit unter seinem potenziellen Listenpreis angeboten wird. Das Projekt positioniert sich nicht als einfacher Memecoin, sondern als Layer-2-Lösung für Bitcoin, die Transaktionen schneller und günstiger machen und gleichzeitig Smart-Contract-Funktionalität integrieren möchte. Zu diesem Zweck nutzt es die Solana Virtual Machine (SVM) und baut eine Canonical Bridge, über die BTC auf die Hyper-L2-Ebene transferiert werden kann, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Hauptnetzes zu gefährden.

Aus fundamentaler Sicht spielt Bitcoin Hyper in einem Narrativ, das im Jahr 2026 wieder an Relevanz gewinnt: Skalierbarkeit und Nutzung von Bitcoin für DeFi- und dApp-Ökosysteme, ohne die Sicherheit zu opfern, sind seit Jahren ungelöste Herausforderungen. Sollte Hyper seine technischen Versprechen einlösen und eine funktionierende Mainnet-Version liefern, könnte das Interesse institutioneller und technikaffiner Anleger deutlich steigen. Zusätzlich bietet der Presale Staking-Incentives mit attraktiven APYs, was kurzfristige Kapitalbindung schafft.

Allerdings bleibt klar zu betonen: Projekte dieser Art sind hochriskante Wetten auf zukünftige Adoption. Der Erfolg hängt nicht nur von der Technologie ab, sondern auch davon, ob Entwickler und Nutzer das Netzwerk tatsächlich annehmen. Doch 31 Millionen US-Dollar Raising Capital sprechen hier für sich.

Maxi Doge (MAXI): Memecoin-Hype mit Community-Power

Im Gegensatz zu Bitcoin Hyper steht Maxi Doge (MAXI) für ein gemeinschaftsgetriebenes Memecoin-Projekt, das klassische Doge-Thematik mit modernen Staking-Mechanismen kombiniert. Während der Presale-Phase hat auch Maxi Doge bereits mehrere Millionen US-Dollar an Kapital angezogen, was zeigt, dass der Meme-Token trotz schwieriger Marktbedingungen ein aktives Publikum findet.

Was Maxi Doge besonders macht, ist seine Positionierung im „Degen“- und Meme-Segment: Der Token richtet sich an Trader und Community-Mitglieder, die nicht nur an potenzielle Kursgewinne glauben, sondern auch aktiv am Projekt teilnehmen wollen – etwa über Staking-Belohnungen, wo Inhaber hohe APYs verdienen können, oder Community-Events und Wettbewerbe, die das Engagement fördern. Diese Dynamik schafft eine narrative Traktion, die viele Memecoins in frühen Phasen antreibt: Sichtbarkeit in sozialen Medien, virale Promotion und eine loyale Mitgliederbasis können den Preis über kurzfristige Listing-Ereignisse hinaus beeinflussen.

Allerdings sind Memecoins wie MAXI signifikant volatiler als Infrastruktur-Projekte und stark von Hype-Zyklen abhängig. Sollte der positive Marktimpuls durch Bitcoin-Bewegungen ausbleiben, kann dies ebenso schnell zu überproportionalen Abverkäufen führen. Gleichwohl bieten gerade diese Eigenschaften – hohe Volatilität und niedrige Marktkapitalisierung im Presale – das Potenzial für überdurchschnittliche prozentuale Kursgewinne.

