XRP Prognose: Ripple-CEO erwartet Allzeithoch in 2026

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Krypto-Gemeinschaft bekommt frischen Rückenwind: Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat auf dem World Economic Forum in Davos eine optimistische Prognose für die kommenden Monate abgegeben. Laut einem aktuellen CNBC-Interview sieht der Vorstandsvorsitzende die Voraussetzungen für ein starkes Jahr 2026 – inklusive neuer All-Time-Highs im gesamten Kryptomarkt. Seine Aussage kommt trotz anhaltender Volatilität und jüngster Rücksetzer bei Bitcoin, XRP & Co. und sorgt sowohl bei Anlegern als auch in der Branche für Gesprächsstoff. Garlinghouse betonte, dass ein wachsendes institutionelles Interesse und klare regulatorische Rahmenbedingungen die Grundlage für diesen Aufschwung bilden könnten.

Warum Garlinghouse an ein starkes 2026 glaubt

Brad Garlinghouse, seit 2015 CEO von Ripple Labs und eine der lautesten Stimmen im Kryptosektor, legte in seinem CNBC-Statement in Davos eine klare Erwartung vor: Der Kryptomarkt könnte 2026 neue Rekordwerte erreichen.

Ein zentraler Faktor für diese Einschätzung ist die sich wandelnde regulatorische Landschaft in den USA. Nachdem jahrelang Unsicherheit und Rechtsstreitigkeiten – etwa gegen Ripple selbst – die Stimmung gedrückt hatten, sieht Garlinghouse jetzt Fortschritte: neue Gesetzesinitiativen wie der diskutierte CLARITY Act und die Betonung klarerer Regeln sollen Vertrauen schaffen und institutionelle Gelder in den Markt lenken.

LATEST: Ripple CEO Brad Garlinghouse told CNBC he is very bullish on 2026 and predicts the crypto market will see a new all-time high this year. pic.twitter.com/1ArRTuwviB — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 23, 2026

Auch das Verhalten großer Finanzakteure spielt laut dem Ripple-CEO eine Rolle: Er argumentiert, dass viele institutionelle Investoren jetzt beginnen, digitale Assets ernsthaft in ihre Strategien einzubeziehen – ein Faktor, der bislang unzureichend im aktuellen Marktpreis reflektiert sei. Sollte dieser Trend anhalten, könnte er die Nachfrage nach Bitcoin, Ethereum und breiten Krypto-Indizes weiter anheizen und einen fundamentalen Impuls für neue Kursrekorde geben.

Allerdings stehen diesen optimistischen Signalen kurzfristige Herausforderungen gegenüber: Die Marktstimmung bleibt volatil, technische Indikatoren zeigen teils weiterhin Abwärtsdruck – insbesondere bei Altcoins wie XRP. Doch Garlinghouse sieht genau in solchen Phasen oft „Kapitalisierungs-Gelegenheiten“ für langfristig orientierte Investoren, die auf einen strukturellen Wandel im Sektor setzen.

Insgesamt zeichnet sich ein Szenario ab, in dem regulatorische Klarheit und institutionelle Beteiligung 2026 zu einer positiven Neubewertung des Kryptomarkts führen könnten – auch wenn kurzfristige Schwankungen und Unsicherheiten nicht vom Tisch sind.

Bester Presale in 2026? Bitcoin Hyper explodiert auf 31 Mio. Dollar

In Phasen, in denen der Kryptomarkt in einen klaren Aufwärtstrend übergeht, verändert sich meist auch das Verhalten der Anleger spürbar. Steigende Kurse bei Bitcoin und großen Altcoins sorgen für Optimismus, Gewinne und eine wachsende Risikobereitschaft. Wer bereits von den ersten Bewegungen profitiert hat, beginnt häufig, nach zusätzlichen Chancen zu suchen, um die Rendite weiter zu steigern. Genau in solchen Marktphasen rücken dann auch kleinere Projekte, neue Coins und Krypto-Presales stärker in den Fokus.

Wenn sich der Markt insgesamt in Richtung neuer Höchststände bewegt, gewinnen vor allem jene Projekte an Aufmerksamkeit, die bereits in einer schwierigen Phase relative Stärke gezeigt haben. Genau hier positioniert sich Bitcoin Hyper. Der Presale hat inzwischen rund 31 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Signal dafür, dass das Interesse der Investoren weit über kurzfristige Spekulation hinausgeht. Während viele Projekte in einem schwächeren Marktumfeld Mühe haben, Kapital zu mobilisieren, konnte Bitcoin Hyper kontinuierlich zulegen und sich als eines der sichtbarsten Presale-Projekte etablieren.

Hier geht’s zum Bitcoin Hyper Presale

Hinzu kommt, dass der Einstieg aktuell noch zu vergleichsweise günstigen Konditionen möglich ist. Mit der angekündigten Preiserhöhung ab morgen entsteht für frühe Investoren sogar die Aussicht auf erste Buchgewinne, noch bevor der Token überhaupt am Markt handelbar ist. In einem bullischen Gesamtmarkt wirkt genau dieser Mechanismus oft wie ein zusätzlicher Beschleuniger für die Nachfrage. Wer davon ausgeht, dass sich die positive Stimmung fortsetzt, sucht gezielt nach Projekten mit Momentum und klarer Story.

Ein weiterer Aspekt ist das Staking-Angebot, das aktuell noch mit rund 38 Prozent APY lockt. In Zeiten, in denen viele Anleger nicht nur auf Kursgewinne, sondern auch auf laufende Erträge achten, kann das die Attraktivität zusätzlich erhöhen. Bitcoin Hyper vereint damit mehrere typische Erfolgsfaktoren eines starken Presales: hohe Aufmerksamkeit, wachsende Kapitalzuflüsse, einen zeitlich begrenzten günstigen Einstieg und einen klaren Anreiz für frühe Beteiligung.

Hier geht’s zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.