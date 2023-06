Krypto News: Die 4 besten Coins für den Krypto-Bullrun 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine steigende Anzahl von Investoren geht von einer Zinssenkung der FED in diesem Jahr aus. Dies könnte dann mit einer durchschnittlichen Verzögerung von 6 Monaten die nächste Rally auslösen. Daher fragen sich immer mehr nach den besten Coins für den Krypto-Bullrun 2023. Im Folgenden wird eine Auswahl aus einigen der besten neuen Kryptowährungen gezeigt, welche schon zu Beginn besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um keine spannende Chance zu verpassen!

Ecoterra – Preisgekröntes ESG-Start-up mit innovativem Geschäftsmodell

Ein besonders außergewöhnliche Geschäftsmodell bietet das preisgekrönte ESG-Start-up Ecoterra. Denn es nutzt die fortschrittliche Blockchaintechnologie, um sie vollständig in den Dienst des Umwelt- und Klimaschutzes zu stellen. Dabei möchte das Projekt die dringend benötigten Incentivierungen und die mangelhafte Infrastruktur für ein noch effizienteres Recycling bereitstellen. Schließlich wird bisher noch zu wenig getan, um dem globalen Müllproblem mit der geringen Recyclingquote angemessen zu begegnen. Auf diese Weise lassen sich Umwelt, Klima und Menschheit schützen, während gleichzeitig durch das Urban Mining aus dem großen Problem eine Goldgrube geschaffen wird. Dafür bietet es das einzigartige Recycle-to-Earn-Verfahren, welches Müll in Kryptowährungen wandelt.

Passend dazu gehört ein auch Marktplatz mit den recycelten Wertstoffen zum Angebot von Ecoterra. Auf diesem können die Recycling-Unternehmen und Produzenten besonders schnell, sicher und effizient Waren austauschen. Überdies gibt es auch einen Handelsplatz für verifiziertes Kohlenstoffemissionsguthaben, mit welchem die Nutzer ihren CO2-Fußbabdruck schnell und einfach reduzieren können. Ein weiteres Element stellen die Einnahmeströme aus $ECOTERRA dar, welche durch die Einspeisung von grünem Strom fließen. Alle nachhaltigen Leistungen können über das persönliche Auswirkungsprofil spielerisch verfolgt werden. Dabei werden Meilensteine mit NFTs belohnt, welche auch Marketinginstrumente für nachhaltige Unternehmen darstellen.

Jetzt frühzeitig in preisgekrönten ESG-Coin investieren!

DeeLance – Außergewöhnliches Business-Ökosystem mit fortschrittlichen Funktionen

Die Weiterentwicklung des Internets zum Web3 ist ein bedeutender Schritt, denn er macht die virtuelle Welt direkt erlebbar, anstelle vor einem Monitor. In diesem Zusammenhang werden neuartige Funktionen geboten, welche nicht nur den Unterhaltungsbereich revolutionieren. Der bisher von vielen Projekten vernachlässigte Business-Bereich bietet jedoch ebenso besonders attraktive Gelegenheiten. Denn mithilfe des Metaverse können Unternehmen und Angestellte ihre Verbundenheit und Effizienz bei der Fernarbeit auf die nächste Stufe bringen. In diesem Zusammenhang bietet DeeLance ein Sortiment an Möglichkeiten, wie interaktive Lernumgebungen, 3D-Präsentationen, Teamarbeit, Messen und mehr. Neben externen Verdienstmöglichkeiten können die Nutzer aber auch in dem Metaverse unterschiedlichste Einnahmen generieren.

Zu dem einzigartigen Business-Ökosystem gehört aber auch noch ein dezentraler Marktplatz für Freiberufler. Dieser verwendet fortschrittlichste Blockchaintechnologien, um somit die zentralisierten und teuren Mittelsmänner einzusparen. Auf diese Weise können die niedrigsten Gebühren und die höchste Effizienz erreicht werden. Dabei verwendet DeeLance zur benötigten Absicherung der Rechte an der Arbeit besondere NFTs, welche die Urheber- und Nutzungsrechte vollständig transparent und sicher abbilden. Besonders interessant ist, dass sich diese auch für Immobilien, Sammelgegenstände und mehr fragmentieren lassen. Somit können ebenso Kleinanleger mit geringen Beträgen breiter diversifizieren sowie ebenfalls von den attraktiven Renditen profitieren und gleichzeitig ihr Risiko besser streuen.

Jetzt rechtzeitig in einzigartiges Metaverse investieren!

Launchpad XYZ – Schnellster, leichtester und sicherster Web3-Zugang

Das Web3 bietet ein revolutionäres Potenzial, welches jedoch bisher noch Probleme in der Mainstreamadaption hat. Zu diesen zählt unter anderem die starke Zerstreuung des Marktes, welche es Anfängern schwierig macht, die für sich besten Angebote zu finden. Aber selbst dann stellen sich meist noch weitere Probleme in den Weg. Denn für die Nutzung benötigt man das nötige technische Hintergrundwissen sowie teilweise unterschiedliche Coins, Blockchains und Wallets. Ebenso gibt es teure Mittelsmänner und betrügerische Anbieter, sodass es nicht verwunderlich ist, dass ein Großteil der potenziellen Nutzern davon auf den ersten Eindruck abgeschreckt ist. All diese Probleme adressiert nun Launchpad XYZ.

Zuerst einmal handelt es sich dabei um eine Web3-Suchmaschine, wie Google für das Web2. In diesem Zusammenhang sollen fortschrittlichste Funktionen wie KI-Empfehlungen und KI-Chatfunktionen bereitgestellt werden. Das kuratierte Portal bietet zudem für alle Angebote Bewertungen über den Launchpad Quotient und die Nutzerrezensionen. Auf diese Weise sollen die Nutzer schnell die besten Angebote finden, während Betrüger effizienter herausgefiltert werden können. Dabei beinhaltet es das gesamte Web3 und bietet für dieses diverse B2B- und B2C-Dienste, über welche unterschiedlichste Einnahmen generiert werden. Neben der inhärenten Diversifizierung bietet es auch eine einzigartige Web3-Wallet für die nahtlose Nutzung aller Angebote.

Jetzt in nutzerfreundlichen Web3-Zugang investieren!

Oasys – Vielversprechendes GameFi-Projekt von renommierten Gamestudios

Oasys ist eine auf Gaming spezialisierte Blockchain, die im Februar 2022 ins Leben gerufen wurde. Das Netzwerk wird durch Partnerschaften mit 21 Unternehmen aus den Bereichen Gaming und Web3-Technologie gestärkt, darunter bedeutende Akteure wie Ubisoft, Bandai Namco, SEGA, Square Enix, WeMade, double jump.crypto, NEOWIZ, Com2us, Netmarble und Yield Guild Games. Weitere Partner sind der Gaming-NFT-Marktplatz tofuNFT, das Gaming-Technologie-Studio Mythical, das japanische Gaming- und Social-Media-Unternehmen GREE und der japanischen Telekommunikationsanbieter SoftBank. Die Blockchain soll dabei die Probleme bei der Skalierung des Gamings lösen. Denn in diesem Zusammenhang fallen besonders hohe Datenströme aufgrund von Mikrotransaktionen an.

Zudem prognostizieren die Entwickler von Oasys die Entstehung vielfältiger digitaler Umgebungen durch verschiedene Unternehmen, Spiele und Content-Ersteller. Sie erwarten den Übergang zu einer Multiversum-Ära. Um die Interoperabilität zwischen diesen Multiversen zu gewährleisten und Eigentumsfragen zu klären, kommen Blockchains und NFTs zum Einsatz. Ebenso hat das Oasys-Team kürzlich ein neues Framework für eine dezentralisierte Verwaltung eingeführt. Dies bedeutet, dass die Richtung der Blockchain durch die Beteiligten des Projekts festgelegt wird. Ziel ist es, eine vollständig dezentrale und autonome Gaming-Blockchain zu schaffen. Es wird dabei erwartet, dass die breite Gaming-Community durch den Besitz von OAS-Token über die Entwicklung der Blockchain abstimmen wird.

Jetzt in renommierte GameFi-Blockchain investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.