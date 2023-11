Krypto News Rückblick: Bitcoin News im Wochenrückblick

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wichtige Entwicklungen wie die Verzögerung der Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die SEC und die Rolle von Einzelhandelsbanken bei der Förderung der Massenakzeptanz von Kryptowährungen stehen im Mittelpunkt des Interesses. Dieser Artikel beleuchtet die jüngsten Trends und Meinungen von Branchenexperten, die das Potenzial haben, die Landschaft des Finanzsektors nachhaltig zu verändern.

SEC und die Verzögerung von Bitcoin-ETF-Genehmigungen: Ein vorsichtiger Ansatz

Die Verzögerung bei der Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die SEC spiegelt eine vorsichtige und bedächtige Herangehensweise der Behörde wider. Insbesondere die Anträge von Franklin Templeton und Global X auf die Einrichtung solcher ETFs stehen im Fokus. Diese Verschiebung folgt dem Muster früherer Entscheidungen der SEC, bei denen sie bereits die Genehmigung für Anträge anderer großer Akteure wie BlackRock, Fidelity und ARK21 verzögerte. Dieses Muster lässt auf eine konsequente und vorsichtige Bewertungsmethode der SEC schließen, die das Ziel verfolgt, die Risiken für Investoren zu minimieren.

James Seyffart, ein Analyst bei Bloomberg, betont die prozedurale Vorgehensweise der SEC im Genehmigungsprozess. Er weist darauf hin, dass der Kommentarzeitraum für die Bitcoin-ETF-Anträge erst nach der Veröffentlichung im Bundesregister beginnt, was in der Regel mindestens 35 Tage dauert. Für den Antrag von Global X prognostiziert Seyffart eine Entscheidung bis spätestens Ende Dezember.

Bedenken der SEC bezüglich der Bitcoin-ETFs konzentrieren sich hauptsächlich auf Fragen der Marktmanipulation und den Bedarf an robusten Anlegerschutzmechanismen. Diese umfassende Prüfung ist Teil des Bestrebens, die Sicherheit und Stabilität des Marktes zu gewährleisten, insbesondere für Mainstream-Investoren, die in den Kryptowährungsmarkt einsteigen möchten. Mike Belshe, CEO von BitGo, teilt diese vorsichtige Perspektive und erwartet weitere Ablehnungen, bevor es zu positiven Entwicklungen kommt, was die gründliche Untersuchung der Bitcoin-ETF-Anträge durch die SEC unterstreicht.

Bedeutung der Einzelhandelsbanken in der Krypto-Massenakzeptanz

Eine Integration von Kryptowährungen in das Portfolio von Einzelhandelsbanken könnte ein entscheidender Faktor für die Massenakzeptanz von Kryptowährungen sein. Mina Khattak, Senior Director für Krypto und Web3 bei Worldpay, hebt die Bedeutung dieses Schrittes hervor. Sie verweist auf die Notwendigkeit, dass traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen und Web2-Unternehmen Kryptodienstleistungen anbieten, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und den Zugang zu Kryptowährungen zu erleichtern. Durch die Kombination dieser Dienste mit bekannten und vertrauenswürdigen Marken könnte der Einstieg in die Kryptowelt für eine breite Nutzerbasis vereinfacht werden.

Diskussionen und Analysen bei Benzinga’s Future of Digital Assets Event betonten die Rolle, die Einzelhandelsbanken bei der Erleichterung von Kryptotransaktionen spielen können. Die Banken könnten durch ihre Beteiligung am Handel mit Kryptowährungen mehr Investoren anziehen und so den Weg zur Massenadoption ebnen. Dieses Engagement würde jedoch auch umfangreiche Überprüfungen und Due-Diligence-Prüfungen erfordern, einschließlich Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Protokollen, um Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Kontext hervorgehoben wird, ist der Wiederaufbau des Vertrauens in Kryptowährungen nach zahlreichen Betrügereien, Hacks und anderen Zwischenfällen, die in der Vergangenheit zu erheblichen Verlusten führten. Eric Parker, Mitbegründer der Kryptowährungs-Wallet-App Giddy, betont, dass der Erfolg der Krypto-Adoption nicht nur im sicheren Transfer von Geld auf die Blockchain liegt, sondern auch in der Schaffung von Anwendungsfällen, die die Menschen davon überzeugen, ihr Geld vom traditionellen Sparmodell in die Blockchain zu transferieren.

Parker zieht Parallelen zu den Anfängen des Internets in den 1990er Jahren und verweist auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wie hohe Inflation und begrenzte Renditen auf traditionellen Märkten, die Dezentralisierte Finanzen (DeFi) als attraktive Alternative darstellen.

Bitcoin hält sich stark trotz Marktabschwung

Letzte Marktentwicklungen zeigen, dass Bitcoin eine beachtliche Widerstandsfähigkeit gegenüber dem allgemeinen Abschwung des Kryptomarktes beweist. Trotz eines Rückgangs des globalen Kryptowährungsmarktkapitals um 1% innerhalb von 24 Stunden, verzeichnete BTC eine leichte Preissteigerung von 0,02%. Diese Entwicklung hebt die einzigartige Position von BTC hervor, dessen Dominanz im selben Zeitraum um 0,67% gestiegen ist. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Preis von BTC bei 36.354 US-Dollar, nachdem er ein 24-Stunden-Hoch von 36.704US-Dollar erreicht hatte.

Trotz eines allgemeinen Rückgangs im Kryptomarkt zeigt BTC eine bemerkenswerte Beständigkeit. Die Handelsvolumina von BTC erfuhren zwar einen Rückgang von mehr als 22%, dennoch blieb die Marktkapitalisierung von BTC mit einem leichten Anstieg von 24 Stunden bei 710,58 Milliarden US-Dollar relativ stabil. Diese Zahlen unterstreichen die Tatsache, dass BTC inmitten von Marktunsicherheiten eine Art Zufluchtsort für Investoren darstellen kann.

Außerdem hat die Performance von BTC über die vergangene Woche einen insgesamt positiven Trend gezeigt. Trotz eines Preisrückgangs von 2,64% in den letzten sieben Tagen, verzeichnete BTC im Vergleich zur Vorwoche ein Wachstum von über 28%. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass BTC weiterhin das Vertrauen der Anleger behält und in Zeiten der Marktvolatilität als stabile Anlageoption fungiert. Diese Stärke von BTC könnte weiterhin eine Schlüsselrolle in der Dynamik des Kryptowährungsmarktes spielen.

Bitcoin übertrifft Ethereum bei täglichen Transaktionsgebühren

In einem bemerkenswerten Trendwechsel hat Bitcoin, Ethereum bei den täglichen Transaktionsgebühren überholt, was eine signifikante Verschiebung in der Nutzung und Priorisierung innerhalb des Kryptomarktes markiert. Am 16. November erreichten die täglichen Transaktionsgebühren von BTC 11,6M US-Dollar, während die von ETH bei 8,4M US-Dollar lagen. Diese Zahlen verdeutlichen eine erhöhte Aktivität und Nutzung von BTC, was sich in den gestiegenen Transaktionsgebühren widerspiegelt.

Die Zunahme der Transaktionsgebühren bei BTC wird im Kryptosektor als positives Zeichen gesehen, da sie ein Indikator für verstärkte Aktivitäten und ein erhöhtes Interesse an der Nutzung der Bitcoin-Blockchain sind. Für Miner bedeutet dieser Anstieg eine potenziell höhere Einnahmequelle, die insbesondere in Zeiten sinkender Blockbelohnungen von Bedeutung ist. Diese Entwicklung könnte auch die Attraktivität von BTC als Investmentoption unterstreichen, da sie auf eine lebendige und aktive Nutzerbasis hinweist.

Hinzukommt die Tatsache, dass BTC ETH bei den täglichen Transaktionsgebühren übertroffen hat, ist besonders bemerkenswert, da ETH über einen längeren Zeitraum in dieser Hinsicht dominiert hatte. Der Rückgang der ETH-Transaktionsgebühren vom dreimonatigen Hoch von 12,8M US-Dollar am 9. November auf 8.4M US-Dollar, im Vergleich zum Anstieg der BTC-Gebühren, deutet auf eine Verschiebung der Prioritäten und Interessen der Nutzer innerhalb des Kryptomarktes hin. Diese Veränderung könnte langfristige Auswirkungen auf die Wettbewerbsdynamik zwischen den beiden führenden Kryptowährungen haben.

Während die Kryptowährungsmärkte weiterhin ihre Dynamik und Volatilität zeigen, mit Bitcoin und Ethereum im Fokus der täglichen Transaktionsgebühren, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf eine neue Entwicklung: die bevorstehende Einführung von Bitcoin ETFs. Diese Entwicklung könnte eine bedeutende Veränderung für Investoren und den gesamten Kryptomarkt darstellen.

Ersten Bitcoin ETF-Token im Anmarsch!

Das Konzept des Bitcoin ETF Token (BTCETF) repräsentiert eine innovative Anlageoption, die eng mit der Zukunft und Akzeptanz von Bitcoin ETFs verknüpft ist. BTCETF ist als ein Token konzipiert, der den Anlegern die Möglichkeit bietet, sich im Vorfeld der erwarteten Genehmigung von Bitcoin ETFs durch die SEC zu positionieren. Diese Tokens werden im Rahmen einer Vorverkaufsphase zu einem vergünstigten Preis angeboten, was eine attraktive Investitionsmöglichkeit für diejenigen darstellt, die frühzeitig in das Potenzial von Bitcoin ETFs investieren möchten.

Das Besondere an BTCETF ist, dass es direkt mit den Ereignissen rund um die Genehmigung und Entwicklung von Bitcoin ETFs verknüpft ist. Der Roadmap von BTCETF zufolge werden Token verbrannt und die Belohnungen für das Staking erhöht, sobald wichtige Meilensteine im Zusammenhang mit Bitcoin ETFs erreicht werden. Zusätzlich bietet BTCETF einen Newsfeed, der Anleger über die neuesten Entwicklungen und Nachrichten bezüglich Bitcoin ETFs auf dem Laufenden hält.