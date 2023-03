Krypto News: SEC fordert Rekordsumme aus der Staatskasse um Finanzsektor zu schützen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 29. März wandte sich Gary Gensler, der Vorsitzende der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), an den Unterausschuss für Finanzdienstleistungen und allgemeine Regierungsangelegenheiten. Er forderte insgesamt 2,436 Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt für das Finanzjahr 2024, um das Mandat der SEC zu erfüllen, Anleger angemessen zu schützen und die Behörde zukunftsorientiert aufzustellen.

Gensler betonte, dass die SEC in den vergangenen sieben Jahren stetig gewachsen sei und nun neben dem Hauptsitz in Washington auch 30 Abteilungen und Büros an 11 regionalen Standorten unterhalte. Darüber hinaus sei die Behörde für die Überwachung von Rating-Agenturen verantwortlich.

Kampf gegen Sündenböcke im Kryptowährungssektor

In Übereinstimmung mit Präsident Bidens Forderung nach einer Rekordsumme von über 2,4 Milliarden Dollar für die SEC betonte Gensler die Notwendigkeit, kontinuierlich gegen Fehlverhalten im Kryptowährungssektor vorzugehen. Er hob hervor, dass zusätzliche Ressourcen, Wissen und Instrumente erforderlich seien, um mit der rasanten technologischen Innovation auf den Finanzmärkten Schritt halten zu können.

Das bereitgestellte Budget würde es der SEC ermöglichen, 170 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, von denen ein Großteil in den Bereichen Durchsetzung und Prüfung tätig werden würde. Diese personelle Verstärkung würde dazu beitragen, die regulatorische Effektivität der Behörde zu erhöhen und das Ziel, Anleger besser zu schützen und die Finanzmärkte zu stabilisieren, zu erreichen. Gary Gensler unterstrich die zentrale Bedeutung der SEC als verlässlicher Partner für 330 Millionen Amerikaner, die seit 90 Jahren in ihre 401(k)s und IRAs investieren, sich an den Kapitalmärkten beteiligen, ihre Unternehmen finanzieren und Innovationen vorantreiben.

Vor dem Unterausschuss verglich Gensler den Kryptomarkt mit dem Wilden Westen und bezeichnete digitale Vermögenswerte als spekulativ. Die SEC hat in den letzten Monaten vermehrt gegen Kryptowährungsunternehmen vorgegangen und mehrere Well Notices an führende Krypto-Firmen wie Coinbase und Paxos gesendet.

Das SEC-Team ist überzeugt, dass nicht nur der BUSD-Stablecoin als Wertpapier gilt, sondern auch die meisten Krypto-Assets in den Zuständigkeitsbereich der SEC fallen. Während des Geschäftsjahres 2022 bekam die Aufsichtsbehörde über 35.000 individuelle Meldungen, Beschwerden und Hinweise von Whistleblowern sowie verschiedenen anderen Informationsquellen zugespielt. Dies ermöglichte die Einleitung von über 750 Durchsetzungsmaßnahmen, die zu Strafen und Rückerstattungen in Höhe von insgesamt 6,4 Milliarden US-Dollar führten.

Von diesen Verfahren betrafen 30 den Kryptowährungssektor, was zu Geldstrafen in Höhe von 242 Millionen US-Dollar führte. Dies stellt einen Anstieg von 36 % gegenüber den 22 Fällen im Jahr 2021 dar. Die Zahlen verdeutlichen die wachsende Bedeutung der Regulierung im Kryptowährungsbereich und unterstreichen die Notwendigkeit, die SEC mit ausreichenden Mitteln und Ressourcen auszustatten.

Erhöhung der Effizienz, Modernisierung der Regeln und Anpassung an technologische Innovationen

Zur Erhöhung der Effizienz der SEC und Gewährleistung der Finanzstabilität möchte Gensler die Regeln für den 100-Billionen-Dollar-Markt entsprechend den Vorgaben des Kongresses modernisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, plant die SEC, den Großteil des beantragten Budgets für die Durchsetzung von Vorschriften, die Verbesserung ihrer Werkzeuge und den Erwerb neuer Ressourcen zu verwenden. Dies soll ihre Kapazitäten im Hinblick auf die rapide technologische Innovation in der gesamten Branche, einschließlich des Kryptowährungssektors, erhöhen.

Trotz der Vorteile der Modernisierung der Märkte und der Integration von Technologie, hebt Gensler gleichzeitig hervor, dass diese Entwicklungen auch Herausforderungen mit sich bringen. Diese könnten das Risiko von Fehlverhalten erhöhen, weshalb er dafür plädiert, die SEC zu stärken, um schlechten Akteuren wirksam entgegenzutreten.

Die Regulierungsbehörde verfolgt dabei einen proaktiven Ansatz, um die wachsenden Herausforderungen in der sich schnell verändernden Finanzlandschaft zu bewältigen. Dazu gehört auch die Förderung von Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness auf den Märkten, um das Vertrauen der Anleger zu stärken und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

