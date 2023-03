Krypto News: Signature-Vorstand rechnet ab - Schließung der Bank ein politisches Kalkül

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt pumpte zuletzt munter weiter, obgleich nun auch kleinere Gewinnmitnahmen die Situation etwas abkühlten. Doch auch der Aktienmarkt zelebrierte heute nach den US-Inflationsdaten eine erste Erholung. Die Bankenkrise bleibt in den Köpfen vieler Anleger, der ganz große Schock ist dennoch ausgeblieben, was man auch an der Erholung vieler Bank-Aktien aus der zweiten Reihe sieht. Nun äußerte sich Barney Frank, ein Vorstand der Signature Bank, anerkannter Finanz-Experte & ehemaliger Kongressmann zur erzwungenen Schließung der Signature-Bank:

“They shoot one man to encourage the others,”

Dabei verwendet der Finanz-Experte ein Zitat, dass eigentlich bei einer militärischen Hinrichtung verwendet wird. Denn diese könne sich bei singulärem Charakter als Anreiz für andere Gefangene darstellen, sich abweichend zu verhalten. Folglich hatten es die US-Behörden auf die Signature-Bank angesehen, um andere Banken vom digitalen Währungsmarkt fernzuhalten. Man sei somit lediglich ein „Bauernopfer“ im staatlichen Regulierungskampf gegen Kryptos.

Massive Kapitalabwanderung: Situation besserte sich, dann kamen die US-Behörden

Der Signature-Vorstand Frank erklärte in einem CNBC-Interview, dass es noch am Freitag keinerlei Anzeichen auf Probleme gab, bis ein Ansturm auf die Einlagen der SVB einsetzte. Dieser Bankrun bedingte die Beschlagnahmung der Bank. Die vorherigenn Probleme bei der Silvergate-Bank, einem wichtigen Akteur im Kryptomarkt trug zur Stimmung bei. Panik machte sich bei vielen Bankkunden mit hohen unversicherten Einlagen breit, sodass diese ihre Konten bei der SVB leerten.

Obwohl Signature-Kunden ebenfalls besorgt waren und partiell Einlagen zu größeren Banken verlagerten, war die Signature-Bank nach Angaben von Frank um Lösungen bemüht, inklusive der Suche nach mehr Kapital und potenziellen Interessierten für das Bankenhaus. Barney Frank bezeichnete die finale Entscheidung der Aufsichtsbehörden, die Führungskräfte von Signature zu entlassen und die Bank zu schließen, als ungerechtfertigte Aktion. Die Aufsichtsbehörden leiteten dann einen Verkaufsprozess für die Bank ein, um die Kunden zu schützen. Doch frei nach Frank haben wohl andere Gründe ein derart striktes Vorgehen befördert.

Dear God. Barney Frank openly admits that Signature was arbitrarily shuttered despite no insolvency because regulators wanted to kill off the last major pro-crypto bank. Colossal scandalhttps://t.co/Sa25w6Au7b pic.twitter.com/gLuiybHepS — nic carter (@nic__carter) March 13, 2023

Gegenwind in den USA nimmt zu: US-Behörden forcieren Regulierung

In den USA wird das Klima für Kryptowährungen zunehmend feindseliger. Innerhalb einer Woche hat die US-Kryptobranche nun zwei wichtige Partner aus der Finanzwelt verloren: die Silvergate Bank und die Signature Bank, die beide Einlagen von Unternehmen für digitale Vermögenswerte entgegennahmen und sich diesbezüglich offener als andere Finanzinstitute zeigten. Beide Banken fungierten als wichtige Brücken zwischen der Krypto- und Fiat-Welt. Die Zahlungen wurden bei Signature insbesondere über das innovative private Blockchain-System von Signet abgewickelt, das den schnellen Transfer von Krypto in Fiat 24/7 ermöglichte.

Barney Frank: Vom US-Kongress in den Vorstand der Krypto-Bank Signature

Barney Frank ist ein ehemaliger US-amerikanischer Kongressabgeordneter und war von 2007 bis 2013 der Vorsitzende des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses – somit ist Barney Frank kein Unbekannter, ein Verschwörungstheoretiker schon gar nicht. Was der US-Amerikaner sagt, hat meist Hand und Fuß. Umso bedeutsamer sind die Vorwürfe gegen die Behörden, dass es sich um eine weitere Krypto-feindliche, konzentrierte Aktion gehandelt habe.

Barney Frank hatte eine entscheidende Rolle bei der Verabschiedung des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010 inne, einem der wichtigsten Gesetze zur Regulierung der US-Finanzindustrie. Das Gesetz umfasst diverse Vorschriften zur Überwachung und Regulierung von Finanzinstituten. Frank setzte sich aktiv für eine strenge Regulierung der Finanzmärkte ein und wurde nun ein Opfer staatlicher Eingriffe.

Der Dodd-Frank Wall Street Reform und Consumer Protection Act ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz, das im Jahr 2010 verabschiedet wurde, um das US-Finanzsystem nach der Finanzkrise von 2008 zu reformieren. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Regulierung von Finanzprodukten, die Schaffung von mehr Verbraucherschutz, die Verbesserung der Transparenz und die Einführung strengerer Kapitalanforderungen für Banken.

2022: Jim Cramer recommends Signature Bank.



2023: Signature Bank shuts down.



How does he do it? pic.twitter.com/2QskFTUPe6 — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) March 12, 2023

Trotz der aktuellen Probleme und der angeschlagenen Märkte haussierten viele Kryptos in den letzten Tagen.

