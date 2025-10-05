Krypto News Vorschau: Das wird in der kommenden Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt sind die Bullen los. Der Bitcoin-Kurs hat am heutigen Sonntag ein neues Allzeithoch von 125.000 Dollar erreicht und damit die Hoffnung der Anleger geweckt, dass es auch in diesem Jahr wieder zu einem bullishen vierten Quartal kommt. Wer die aktuellen Nachrichten am Markt genau verfolgt, hat gute Chancen, mit Bitcoin und Co. noch Renditen zu erzielen. Auch in der kommenden Woche ergeben sich wieder einige interessante Möglichkeiten.

Powell spricht am Donnerstag

Aktuell stehen die Chancen gut, dass die Rallye, die Bitcoin heute hingelegt hat, am Montag weitergeht. Allerdings könnte es spätestens am Mittwoch zur Zurückhaltung der Anleger kommen, da am Donnerstag der Fed-Vorsitzende Jerome Powell eine Rede hält. Neben US-Präsident Donald Trump gehört Powell zu den Menschen, die die Märkte so stark beeinflussen können wie kaum jemand anders.

Powell speaks on Thursday — Real Blonde Broker (@blondebroker1) October 3, 2025

Grundsätzlich ist Powell für seine Zurückhaltung bekannt und dafür, die Euphorie der Marktteilnehmer zu dämpfen, da er auch dafür sorgen sollte, dass die US-Inflation eingedämmt wird und die Wirtschaft trotzdem nicht zu stark ausgebremst wird. Ein Balanceakt, der ihm mal besser und mal schlechter gelingt. Anleger sollten den Termin auf jeden Fall nicht verpassen und sich von der Volatilität, die dadurch erwartet wird, nicht überraschen lassen.

Letzte Chance bei Snorter ($SNORT)

Wer sich neben Bitcoin auch mit Altcoins beschäftigt, ist in den letzten Wochen wahrscheinlich nicht an Snorter vorbeigekommen. Hier wird ein Meme Coin Trading Bot entwickelt, der direkt in den Telegram Messenger integriert wird. Der Handel mit Meme Coins soll dadurch so einfach und effizient wie noch nie werden, sodass sich auch Anfänger mit dem Thema leichter befassen können. Mit dem Trading Bot wird auch der $SNORT-Token gelauncht, bei dem Anleger noch für kurze Zeit die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

$SNORT ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, allerdings nur noch für wenige Tage. Während dieser Zeit haben Investoren die Möglichkeit, die Token zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Da schon jetzt über 4,3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, da die Nachfrage schon jetzt extrem hoch ist.

Jetzt noch für kurze Zeit $SNORT im Presale kaufen.

Preiserhöhung bei Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ist der Altcoin, der aktuell als Favorit der Analysten für Aufsehen sorgt. Hier wird eine Layer-2-Chain entwickelt, die Bitcoin mit den Funktionen modernerer Blockchains ausstatten soll. Neben schnelleren und günstigeren Transaktionen bedeutet das vor allem Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, sodass sich auf Bitcoin auch bald Zinsen verdienen lassen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum der neuen Hyper Chain steht der $HYPER-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und alle Rekorde bricht. Inzwischen wurden über 21,5 Millionen Dollar mit dem Verkauf der $HYPER-Token umgesetzt, sodass es sich hier um einen der erfolgreichsten Krypto-Presales überhaupt handelt. In einigen Prognosen wird $HYPER bereits als Milliarden Dollar Altcoin angepriesen, was für frühe Investoren Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.



