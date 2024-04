Krypto News Vorschau - Was Anleger über die kommende Woche wissen sollten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich wieder auf die 70.000 Dollar Marke zu und darüber, ob die Korrektur bereits abgeschlossen ist oder nicht, sind sich Analysten noch nicht einig geworden. Während einige davon ausgehen, dass es bis zum Halving und in den Tagen danach noch weiter bergab gehen kann, bevor die große Rallye startet, denken andere, dass das Schlimmste überstanden ist. Zumindest langfristig ist man der Meinung, dass der Bitcoin-Kurs noch deutlich steigen wird. Wer eher auf kurzfristige Kursentwicklungen setzt, sollte die Nachrichtenlage im Auge behalten. Auch in der kommenden Woche finden wieder wichtige Ereignisse statt, die sich auf die Kurse einiger Coins auswirken könnten.

EZB Zinsentscheid

Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag, dem 11. April, den neuen Leitzinssatz für den Euroraum festlegen. Die Zinsen sind derzeit fast auf dem höchsten Niveau seit der Euro-Einführung, wodurch auch die Wirtschaft ausgebremst wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Eine Zinssenkung in den USA und in Europa würde sich wahrscheinlich positiv auf den Kryptomarkt auswirken, da sicherere Anlagemöglichkeiten damit weniger attraktiv werden und die Risikobereitschaft der Anleger steigt, wenn die Zinsen niedriger sind.

(Zinsentwicklung Europa seit der Euro-Einführung – Quelle: Statista)

Zwar hat die Zinsentwicklung in Europa nicht so viel Einfluss auf den Kryptomarkt wie die in den USA, kurzfristige Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs könnte das Treffen der Notenbanker am Donnerstag aber dennoch haben.

Slothana ICO könnte enden

Initial Coin Offerings (ICOs) sind Gelegenheiten, neue Kryptowährungen vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen, was sich in einigen Fällen als äußerst gewinnbringend erweisen kann. Vor allem Meme Coins sind derzeit sehr gefragt und wer zum Beispiel BOME oder SLERF im ICO gekauft hat, konnte innerhalb kürzester Zeit Renditen von tausenden Prozent erzielen. Mit Slothana ($SLOTH) ist derzeit ein weiterer Meme Coin im ICO erhältlich und auch wenn die Entwickler noch keinen Termin genannt haben, wann der Vorverkauf endet, könnte das schon nächste Woche der Fall sein.

(Slothana ICO – Quelle: Slothana Website)

Der Vorverkauf der $SLOTH-Token läuft erst seit 2 Wochen und steuert in dieser kutzen Zeit bereits auf 10 Millionen Dollar zu, was darauf hindeutet, dass sich das Zeitfenster, um im Presale einzusteigen, langsam schließen dürfte und es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte, was für frühe Käufer wieder Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde. Wer am ICO teilnehmen möchte, kann SOL von einer selbstverwalteten Wallet an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür $SLOTH-Token per Airdrop beim Launch noch vor dem Listing an den Kryptobörsen.

Preiserhöhung bei eTukTuk ($TUK)

Bei eTukTuk handelt es sich um ein ambitioniertes Vorhaben, die Millionen von TukTuks, die vor allem in Entwicklungsländern weit verbreitet sind, nach und nach zu elektrifizieren. Die kleinen Fahrzeuge stoßen verhältnismäßig viel CO2 aus und belasten damit nicht nur die Umwelt, sondern auch die Bevölkerung der Länder, in denen sie verbreitet sind. Um die Fahrzeuge nach und nach gegen elektrische auszutauschen, wurde nicht nur ein leistbares eTukTuk entwickelt, auch die Ladeinfrastruktur soll entsprechend ausgebaut werden, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden soll.

(eTukTuk ICO – Quelle: eTukTuk-Website)

Derzeit sind die $TUK-Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Da mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur die Nachfrage nach dem Token immer weiter steigen dürfte, während das Angebot begrenzt ist, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs an den Kryptobörsen um mehr als das 10-fache steigen könnte. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 3 Tagen statt.

