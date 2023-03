Krypto News: XRP steigt erneut um 10 % - Wie weit kann sich die Rallye bis zur Klärung mit der SEC noch fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt ist wieder deutlich bullischer als noch vor 2 Tagen. Nachdem die US-Behörde CFTC am Montag verkündet hat, dass sie Klage gegen Binance, die größte Kryptobörse der Welt, erhebt, war die Stimmung kurzzeitig im Keller. 30 Milliarden Dollar wurden innerhalb kürzester Zeit abgezogen und auch der Bitcoin hat stark nachgegeben. Heute ist davon nichts zu spüren und die meisten Coins liegen in den letzten 24 Stunden wieder deutlich im Plus. Zu den größten Gewinnern unter den größten Kryptowährungen gehört erneut XRP mit einem Plus von mehr als 10 % an einem Tag. Wie weit kann der XRP noch steigen?

Jetzt auf eToro registrieren und Kryptowährungen kaufen und verkaufen.

Während die SEC seit diesem Jahr Druck aufbaut und weitere Krypto-Unternehmen in die Mangel nimmt, dauert die Klärung mit Ripple Labs – dem Unternehmen hinter XRP – schon länger an. Nach Gerüchten, dass man eine Einstufung als Wertpapier abwenden könne und es ein entsprechendes Urteil geben wird, steigt der Kurs in den letzten Tagen stark an. Von gestern auf heute steigt der XRP Kurs erneut um mehr als 10 %. Ein klassischer Fall von “Buy the rumor, sell the news”? Möglich.

Sollte es zur Einstufung als Wertpapier kommen, ist die Frage natürlich hinfällig und der Kurs fällt daraufhin mit großer Wahrscheinlichkeit gleich schnell wieder, wie er in den letzten Tagen gestiegen ist. Kommt es dagegen nicht zu der Einschätzung, könnte das nicht nur XRP weiter beflügeln, sondern dürfte sich wahrscheinlich auf den gesamten Markt entsprechend positiv auswirken, da die Einstufung als Wertpapier bei immer mehr Coins im Raum steht und das Urteil als richtungsweisend gelten könnte.

In Zeiten, in denen die Unsicherheit am Markt im Moment entsprechend hoch ist, da US-Behörden immer mehr Energie in die Regulierung von Kryptowährungen stecken, wäre das natürlich eine willkommene Entscheidung. Allerdings ist fraglich, ob es wirklich so wahrscheinlich ist, dass man entsprechend urteilen wird. Es ist eher davon auszugehen, dass die Bemühungen der Behörden wahrscheinlich deshalb in letzter Zeit mehr werden, weil man sich inzwischen schon ziemlich sicher ist, dass die Einstufung als Wertpapier folgen wird.

Jetzt auf eToro registrieren und Kryptowährungen sicher und unkompliziert traden.

Nach oben hin hat man natürlich noch genug Luft, um alte Kurshochs aus dem Bullenjahr 2021 wieder zu erreichen. Aktuell bewegt sich der Kurs in die nächste Zone und wenn es gelingt, den Preis auf 0,55 USD und darüber zu halten, wäre ein weiterer Anstieg unter Berücksichtigung der aktuellen Dynamik bis auf 0,66 Dollar durchaus denkbar. Aber auch die Gewinne der letzten Woche könnten schnell wieder zunichte gemacht werden, wodurch Investoren ihre Stopps entsprechend nachziehen und Gewinne lieber mitnehmen sollten. Klarheit über den weiteren Verlauf wird es erst geben, wenn die Sache mit der SEC aus der Welt geschafft ist.

Weitere bullische Coins

Nicht nur XRP hat eine beeindruckende Rallye hinter sich. Die meisten Top 20 Kryptowährungen haben sich gut entwickelt seit dem Jahreswechsel. Auch vielversprechende neue Coins, die auf den Markt kommen, haben das Potenzial, schon bald hohe Gewinne einzubringen, sobald sie an den Kryptobörsen gelistet werden. Beim FGHT-Token sind es nur noch wenige Tage bis zum Listing und beim LHINU können Investoren noch mehr als 50 % Buchgewinn mitnehmen, bis der Vorverkauf endet.

FGHT ist der native Token von Fight Out, dem beliebten Move 2 Earn Projekt, das kurz vor dem Launch steht. Der Presale endet hier in wenigen Tagen und am 5. April wird der FGHT gleich an mehreren Kryptobörsen gelistet, wodurch es schon in Kürze zur Kursexplosion kommen könnte, wenn die Bekanntheit des Projekts durch die zahlreichen Listings nochmal deutlich ansteigt.

Jetzt noch für kurze Zeit $FGHT im Presale sichern.

Der Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) sorgt für Aufsehen, weil er innerhalb von 2 Wochen schon für mehr als 2 Millionen Dollar gekauft wurde. Einige erwarten schon, dass hier der nächste Shiba Inu kommt oder ein Erfolg wie beim Dogecoin bevorsteht. Auch wenn es dafür nicht reicht, deutet derzeit alles darauf hin, dass der LHINU das Potenzial hat, seinen Wert zu vervielfachen, sobald er an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann. Bis dahin wird der Preis im Presale noch mehrmals angehoben, woraus sich schon ein Buchgewinn von mehr als 50 % für alle ergibt, die noch vor den Preiserhöhungen einsteigen.

Hier gibt es den LHINU im Presale.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.